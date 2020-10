Z Minska svojho veľvyslanca stiahlo aj Rumunsko

Bukurešť 9. októbra (TASR) - Rumunsko v rámci prejavu solidarity s Poľskom a Litvou povolalo do vlasti svojho veľvyslanca v Bielorusku. V piatok to oznámil rumunský minister zahraničných vecí Bogdan Aurescu. Krajina sa tak pripojila k ďalším štátom vrátane Slovenska, ktoré k podobnému kroku pristúpili. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Rozhodli sme sa povolať nášho veľvyslanca v Bielorusku na konzultácie v rámci solidarity s Litvou a Poľskom. Bielorusko musí pochopiť, že použitie diplomatického tlaku na členské štáty EÚ nepomôže dialógu a neprinesie pozitívne výsledky," uviedol Aurescu na Twitteri.



Poľsko a Litva stiahli svojich veľvyslancov z Minska začiatkom tohto týždňa. K rovnakému kroku následne pristúpilo i Lotyšsko, Estónsko, Nemecko, Bulharsko i Česko. Vedúceho diplomatickej misie v Minsku povolalo na konzulácie do Bratislavy aj Slovensko.



Povolaniu veľvyslancov členských štátov Európskej únie predchádzalo rozhodnutie Bieloruska, ktoré stiahlo na konzultácie svojich veľvyslancov v Poľsku a Litve.



Pre tento krok sa Minsk rozhodol po tom, ako EÚ minulý týždeň v rámci summitu EÚ schválila uvalenie sankcií na vybraných bieloruských predstaviteľov. Ide o osoby podozrivé z manipulácie s výsledkami augustových prezidentských volieb a nerešpektovania ľudských práv pri potláčaní masových protestov, ktoré v Bielorusku vypukli po oznámení sporných výsledkov volieb.



Bielorusko okrem toho požiadalo Poľsko i Litvu aj o to, aby výrazne znížili počet svojich diplomatov v Bielorusku. Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko Poľsko a Litvu opakovane obvinil, že podnecujú v jeho krajine protesty, ktoré vypukli v reakcii na výsledky volieb.