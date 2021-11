Z Minska letecky repatriovali ďalších 118 migrantov

Migranti stoja pred logistickým centrom neďaleko mesta Hrodna na bielorusko-poľských hraniciach v sobotu 20. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Minsk 23. novembra (TASR) - Bieloruské úrady v utorok oznámili, že z Minska odletela skupina ďalších 118 migrantov, ktorí sa chceli dostať do Poľska alebo iných členských krajín EÚ. Informovala o tom agentúra AFP odvolávajúc sa na správy bieloruských médií.uviedol pre tlačovú agentúru BelTA Alexej Begun, šéf oddelenia pre migráciu na bieloruskom ministerstve vnútra. Dodal, že ďalšia skupina by mala z Minska odcestovať v priebehu utorka.Begun nespresnil, kam smeroval pondelkový repatriačný let. Uviedol len, že takéto lety pre svojich občanov, ktoríorganizujú veľvyslanectvá viacerých krajín vrátane Sýrie a Iraku.Prvé lietadlo s vyše 431 Iračanmi odletelo z Minska do Bagdadu (s medzipristátím v severoirackom meste Arbíl) 18. novembra.EÚ obviňuje režim bieloruského autoritárskeho lídra Alexandra Lukašenka z toho, že migrantov a utečencov vysiela na hranice Poľska, Litvy aj Lotyšska zámerne, aby tak vyvolal chaos a spory v Únii.Bezprecedentná migračná kríza na východných hraniciach EÚ sa spustila po tom, ako Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk už nebude brániť migrantom v ceste do EÚ, čím reagoval na sprísnené sankcie Západu.Migranti táborili pri bieloruských hraniciach s Poľskom, pričom Varšava im v prechode hraníc bránila. Bieloruské úrady ich nakoniec presunuli do logistického centra neďaleko hraničného priechodu Kužnica-Bruzhi.Begun uviedol, že bieloruské úrady pomáhajú s potrebnou "administratívou" migrantom, ktorí sa chcú vrátiť do vlasti. Povedal tiež, že Minsk v snahe o evakuáciu migrantov z pohraničnej oblasti spolupracuje s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) aj Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).Dodal, že zástupcovia zmienených organizácií navštívili Bielorusko a stretli sa s predstaviteľmi tamojších úradov, aby s nimi spolupracovali pri riešení migračnej krízy. Agentúra BelTA uviedla, že zmienené logistické centrum navštívili aj zástupcovia Európskej komisie.Lukašenko už v pondelok avizoval, že Minsk pripravuje ďalšie repatriačné lety.povedal.Ľudskoprávne organizácie uvádzajú, že v snahe dostať sa do EÚ cez Bielorusko už od leta zahynulo prinajmenšom 11 migrantov.