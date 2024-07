Z Mjanmarska hlásia nové ozbrojené strety

Rangún 3. júla (TASR) - Na severovýchode Mjanmarska, kde sídli regionálne veliteľstvo armády, vypukli nové ozbrojené strety. Podľa miestnych médií tam pri ostreľovaní zahynulo šesť civilistov, informovala v stredu agentúra AFP s tým, že zrejme ide o rozšírenie ofenzívy, ktorú vlani spustili povstalecké skupiny.



Jeden z obyvateľov tvrdil, že paľba v meste Lašio, cielená na veliteľstvo mjanmarskej armády pre severovýchod krajiny, trvá už od utorkového večera. "Neodvážime sa vyjsť von," uviedol.



Ďalšia rezidentka pre AFP povedala, že ozbrojené strety sa odohrávajú mimo mesta. Armáda tiež podľa nej uzavrela všetky cesty vedúce do Lašia, cez ktoré prechádza diaľnica zo stredu Mjanmarska do čínskej pohraničnej provincie Jün-nan.



Na sociálnych sieťach sa objavili zábery zničenej budovy, ktorá bola sčasti v plameňoch. Zo správy AFP nebolo bezprostredne jasné, či ide o armádne veliteľstvo, miestne médiá však hlásili smrť šiestich civilistov v dôsledku paľby.



Zdroj z letiska v hlavnom meste Rangún tvrdil, že všetky lety smerujúce do Lašia sú od stredajšieho rána zrušené.



Boje v Šanskom štáte na hranici s Čínou medzi povstaleckou Alianciou troch bratstiev a vojenskou juntou zosilneli koncom októbra minulého roku. Členmi Aliancie sú Jakchainská armáda (AA), Armáda mjanmarskej národnej demokratickej aliancie (MNDAA) a Palaungská národná oslobodzovacia armáda (TNLA).



Aliancia odvtedy zaznamenala značné územné zisky a zmocnila sa aj lukratívnych hraničných priechodov, čím podľa odborníkov spôsobila vládnucej junte najväčšie škody od jej nástupu k moci v roku 2021.



Číne sa začiatkom tohto roka podarilo sprostredkovať prímerie medzi armádou a povstaleckými skupinami. TNLA však koncom júna spustila nové útoky v Šanskom štáte a vo vedľajšom regióne Mandalaj.