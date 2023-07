Z Moldavska musí odísť 45 diplomatov a pracovníkov ruskej ambasády

Kišiňov 26. júla (TASR) - Moldavsko nariadilo 45 ruským diplomatom a zamestnancom veľvyslanectva v metropole Kišiňov, aby pre "množstvo nepriateľských činov" opustili krajinu do 15. augusta. V stredu o tom informovali moldavskí predstavitelia. Napätie medzi oboma štátmi v poslednom období stúpa, píše tlačová agentúra AFP.



Prozápadná moldavská vláda v Kišiňove, ktorá sa snaží o čo najskorší vstup do Európskej únie, dôrazne odsúdila inváziu Ruska na Ukrajine. Obviňuje Rusko aj z plánu zvrhnúť súčasnú vládu Moldavska.



Moldavské médiá Jurnal TV a The Insider tento týždeň v investigatívnych článkoch zverejnili tvrdenia, že na streche budovy ruského veľvyslanectva v moldavskej metropole a na priľahlej budove je nainštalovaných 28 satelitných antén, ktoré môžu byť využívané na špionáž.



"Do 15. augusta bude musieť odísť 45 diplomatov a zamestnancov technického úseku," povedal pre AFP hovorca moldavského ministerstva zahraničných vecí Igor Zaharov.



Po tomto rozhodnutí "bude menej osôb, ktoré sa pokúšajú destabilizovať situáciu v našej krajine," vyhlásil na začiatku zasadnutia moldavského kabinetu minister zahraničných vecí Nicu Popescu.



Diplomatický zbor Ruska bude tvoriť desať diplomatických postov a 15 úradníckych, technických a servisných postov, čo bude "založené na zásade parity (rovnosti)", uviedol rezort diplomacie.



"Toto rozhodnutie je výsledkom množstva nepriateľských činov voči Moldavskej republike..., ako aj pokusov destabilizovať vnútornú situáciu v našej krajine," vysvetlilo ministerstvo. Dodalo, že na stredu si predvolalo ruského veľvyslanca.



Moldavsko od začiatku vojny Ruska na Ukrajine zatiaľ vyhostilo dvoch ruských diplomatov, informoval Zaharov.



Krajina s 2,6 milióna obyvateľov sa nachádza medzi Ukrajinou a členským štátom EÚ Rumunskom.