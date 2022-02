TRAGÉDIA NA MORI: V Taliansku našli mŕtveho Čecha

Rimini 4. februára (TASR) - Z mora v talianskom meste Rimini vytiahli záchranári vo štvrtok dopoludnia mŕtvolu. Ide o 37-ročného muža pôvodom z Česka. Tamojšia polícia momentálne vyšetruje okolnosti jeho smrti. TASR o tom informuje na základe správy zverejnenej na internetovom portáli českej televízie Nova.



Telo vytiahli záchranári z mora krátko pred 11.00 h. Plávajúce telo muža videli okoloidúci vo vode len niekoľko minút pred príchodom zdravotníkov, uviedol portál ilrestodelcarlino.it.



Dôvody smrti vyšetruje talianska polícia. Tá pracuje s dvoma teóriami – buď si šiel muž do studeného mora zaplávať, alebo spáchal samovraždu. Mŕtvolu previezli policajti do márnice, kde prebehne pitva.



Na pláži zostal po Čechovi batoh s oblečením a dokladmi. Polícia sa snažila kontaktovať rodinu zosnulého Čecha. To sa jej ale nepodarilo.