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Z múzea na východe Francúzska ukradli náhrdelník starý 2500 rokov
Krádeži v múzeu v obci Châtillon-sur-Seine predchádzali dva nedávne pokusy o nočné vlámanie, po ktorých sprísnilo svoje bezpečnostné opatrenia.
Autor TASR
Paríž 25. júla (TASR) - Z múzea na východe Francúzska v piatok za bieleho dňa zlodeji ukradli keltský zlatý náhrdelník starý približne 2500 rokov. Vzácny šperk je súčasťou zbierky slávneho Vixského pokladu. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Krádeži v múzeu v obci Châtillon-sur-Seine predchádzali dva nedávne pokusy o nočné vlámanie, po ktorých sprísnilo svoje bezpečnostné opatrenia.
Starosta obce Jérémie Brigand povedal, že zlodeji boli v piatok dostatočne organizovaní, rýchli a odhodlaní. Rozbili vitrínu, v ktorej bol náhrdelník vystavený, a aj s ním ušli, doplnil prokurátor z Dijonu Olivier Caracotch.
„Títo jedinci ukradli náhrdelník za bieleho dňa, a to napriek prítomnosti verejnosti, personálu a bezpečnostnej služby,“ podotkol Brigand s tým, že pri krádeži sa nikto nezranil.
Ukradnutý náhrdelník vážiaci asi pol kilogramu bol pre Keltov a Galov nielen ozdobou, ale aj symbolom moci. Klenot bol súčasťou Vixského pokladu, ktorý bol objavený v roku 1953 v keltskej kniežacej hrobke neďaleko dediny Vix a ktorý pochádza z roku 500 pred n. l.
Parížske múzuem Louvre tento týždeň opäť otvorilo pre verejnosť Apolónovu galériu, odkiaľ zlodeji v októbri 2025 ukradli klenoty v hodnote 88 miliónov eur, ktoré sa odvtedy nepodarilo nájsť.
Krádeži v múzeu v obci Châtillon-sur-Seine predchádzali dva nedávne pokusy o nočné vlámanie, po ktorých sprísnilo svoje bezpečnostné opatrenia.
Starosta obce Jérémie Brigand povedal, že zlodeji boli v piatok dostatočne organizovaní, rýchli a odhodlaní. Rozbili vitrínu, v ktorej bol náhrdelník vystavený, a aj s ním ušli, doplnil prokurátor z Dijonu Olivier Caracotch.
„Títo jedinci ukradli náhrdelník za bieleho dňa, a to napriek prítomnosti verejnosti, personálu a bezpečnostnej služby,“ podotkol Brigand s tým, že pri krádeži sa nikto nezranil.
Ukradnutý náhrdelník vážiaci asi pol kilogramu bol pre Keltov a Galov nielen ozdobou, ale aj symbolom moci. Klenot bol súčasťou Vixského pokladu, ktorý bol objavený v roku 1953 v keltskej kniežacej hrobke neďaleko dediny Vix a ktorý pochádza z roku 500 pred n. l.
Parížske múzuem Louvre tento týždeň opäť otvorilo pre verejnosť Apolónovu galériu, odkiaľ zlodeji v októbri 2025 ukradli klenoty v hodnote 88 miliónov eur, ktoré sa odvtedy nepodarilo nájsť.