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KRÁDEŽ V MÚZEU: Zmizla časť pokladu z doby bronzovej
Poklad z Villeny pozostáva z 59 predmetov vyrobených zo zlata, striebra, železa a jantáru, datovaných do obdobia okolo roku 1000 pred naším letopočtom.
Autor TASR
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Madrid 27. augusta (TASR) - Zlodeji vo štvrtok vtrhli do archeologickej časti múzea v španielskom meste Villena a vykradli tzv. poklad z Villeny, jednu z najväčších zbierok zlata z doby bronzovej v Európe. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.
Bezprostredne nebolo známe, koľko predmetov páchatelia odcudzili, keďže polícia stále vykonávala inventarizáciu.
Krádež trvala iba niekoľko minút. „Vo Villenskom múzeu (MUVI) sa okolo 5.20 h spustil poplach,“ uviedol hovorca magistrátu s tým, že o 5.24 h už zlodeji opustili budovu. Operácia bola „neuveriteľne rýchla a nesmierne profesionálna“, dodal.
„Všetky bezpečnostné systémy sa aktivovali,“ zdôraznil hovorca, ktorý trvá na tom, že zo strany múzea nedošlo k „žiadnemu zlyhaniu“. Krátko pred lúpežou sa v mestskom športovom centre spustil ďalší poplach a úrady vyšetrujú, či nešlo o odvedenie pozornosti zo strany zlodejov, pripomenul hovorca.
Poklad z Villeny pozostáva z 59 predmetov vyrobených zo zlata, striebra, železa a jantáru, datovaných do obdobia okolo roku 1000 pred naším letopočtom. Ide prevažne o misky, náramky, fľaše, gombíky a iné výrobky. Poklad našli v roku 1963.
Bezprostredne nebolo známe, koľko predmetov páchatelia odcudzili, keďže polícia stále vykonávala inventarizáciu.
Krádež trvala iba niekoľko minút. „Vo Villenskom múzeu (MUVI) sa okolo 5.20 h spustil poplach,“ uviedol hovorca magistrátu s tým, že o 5.24 h už zlodeji opustili budovu. Operácia bola „neuveriteľne rýchla a nesmierne profesionálna“, dodal.
„Všetky bezpečnostné systémy sa aktivovali,“ zdôraznil hovorca, ktorý trvá na tom, že zo strany múzea nedošlo k „žiadnemu zlyhaniu“. Krátko pred lúpežou sa v mestskom športovom centre spustil ďalší poplach a úrady vyšetrujú, či nešlo o odvedenie pozornosti zo strany zlodejov, pripomenul hovorca.
Poklad z Villeny pozostáva z 59 predmetov vyrobených zo zlata, striebra, železa a jantáru, datovaných do obdobia okolo roku 1000 pred naším letopočtom. Ide prevažne o misky, náramky, fľaše, gombíky a iné výrobky. Poklad našli v roku 1963.