Z múzea v Damasku ukradli šesť sôch bohyne Venuše
Krádež pravdepodobne spáchal jednotlivec, nie organizovaná skupina.
Autor TASR
Damask 13. novembra (TASR) - Sýrska polície pátra po niekoľkých starovekých sochách, ktoré boli ukradnuté z Národného múzea v Damasku. Krádež pravdepodobne spáchal jednotlivec, nie organizovaná skupina, uviedli v stredu sýrski vyšetrovatelia, na ktorých sa odvoláva agentúra AFP.
Ministerstvo kultúry spresnilo, že z múzea zmizlo šesť sôch rímskej bohyne Venuša - najvyššia z nich meria 40,5 centimetra - a vyzvalo verejnosť na spoluprácu pri odhalení podozrivých.
Od pondelka, keď sa zmiznutie exponátov zistilo, je múzeum zatvorené, uviedla AFP.
Múzeum bolo znovuotvorené 8. januára 2025, mesiac po tom, ako povstalci zvrhli prezidenta režim Bašára Asada. Z obavy pred rabovaním bolo múzeum krátko po začiatku povstaleckej ofenzívy dočasne uzatvorené.
Po vypuknutí občianskej vojny v marci 2011 boli bezpečnostné opatrenia v múzeu sprísnené – pribudli kovové brány i kamery a do Damasku priviezli stovky artefaktov z iných častí Sýrie.
Krádež sôch vyvolala pobúrenie obyvateľov Damasku, ktorí sa zhodujú v tom, že podobné incidenty poškodzujú povesť krajiny a ohrozujú jej kultúrne dedičstvo. Mnohí vyjadrili obavy, že zlodeji sa pokúsia sochy prepašovať alebo predať do zahraničia.
Roky občianskej vojny v Sýrii vážne poškodili viaceré historické pamiatky vrátane starobylého mesta Palmýra, ktoré kedysi ovládala organizácia Islamský štát. Palmýra je zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO - je známa svojimi 2000 rokov starými rímskymi kolonádami a ďalšími vzácnymi pamiatkami.
