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Z múzea vo Francúzsku ukradli šperky za milióny eur
Skupina maskovaných páchateľov vnikla do múzea okolo 05.30 h SELČ, vylomila dvere a v miestnosti so šperkami rozbila šesť vitrín.
Autor TASR
Štrasburg 5. júla (TASR) — Šperky v hodnote niekoľkých miliónov eur ukradli v nedeľu nadránom z múzea firmy Lalique, vyrábajúcej luxusný krištáľ, šperky a parfumy, ktoré sa nachádza na severovýchode Francúzska v obci Wingen sur Moder. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Skupina maskovaných páchateľov vnikla do múzea okolo 05.30 h SELČ, vylomila dvere a v miestnosti so šperkami rozbila šesť vitrín.
"Bolo ukradnutých približne dvadsať kusov šperkov. Škoda sa v súčasnosti odhaduje, ale mohla by dosiahnuť niekoľko miliónov eur, pravdepodobne takmer štyri milióny," uviedol pre AFP zdroj blízky vyšetrovaniu.
Podľa iného zdroja šperky neobsahovali drahé kamene a nie je možné ich roztaviť, čo naznačuje, že zlodeji boli dobre oboznámení s hodnotou a povahou exponátov.
Hoci sa spustil alarm, bezpečnostná služba podľa prvých informácií nereagovala včas. Na miesto prišla ako prvá upratovačka, ktorá privolala políciu. Polícia momentálne skúma kamerové záznamy.
Múzeum na svojej webovej stránke oznámilo, že bude niekoľko dní zatvorené.
Múzeum, otvorené v roku 2011, je venované tvorbe šperkára a sklára Reného Laliqua (1860 – 1945) a vystavuje viac než 650 diel z obdobia secesie, art deco aj súčasného dizajnu.
Christian Dorschner, starosta obce Wingen sur Moder s vyše 1500 obyvateľmi ležiacej asi 60 kilometrov severozápadne od Štrasburgu, označil krádež za „dobre pripravenú operáciu“ a kritizoval zlyhanie bezpečnostnej služby.
Najnovší incident sa stal niekoľko mesiacov po krádeži v parížskom múzeu Louvre, kde zlodeji v októbri minulého roka za necelých osem minút ukradli šperky v hodnote 102 miliónov dolárov vrátane časti bývalých francúzskych korunovačných klenotov.
Skupina maskovaných páchateľov vnikla do múzea okolo 05.30 h SELČ, vylomila dvere a v miestnosti so šperkami rozbila šesť vitrín.
"Bolo ukradnutých približne dvadsať kusov šperkov. Škoda sa v súčasnosti odhaduje, ale mohla by dosiahnuť niekoľko miliónov eur, pravdepodobne takmer štyri milióny," uviedol pre AFP zdroj blízky vyšetrovaniu.
Podľa iného zdroja šperky neobsahovali drahé kamene a nie je možné ich roztaviť, čo naznačuje, že zlodeji boli dobre oboznámení s hodnotou a povahou exponátov.
Hoci sa spustil alarm, bezpečnostná služba podľa prvých informácií nereagovala včas. Na miesto prišla ako prvá upratovačka, ktorá privolala políciu. Polícia momentálne skúma kamerové záznamy.
Múzeum na svojej webovej stránke oznámilo, že bude niekoľko dní zatvorené.
Múzeum, otvorené v roku 2011, je venované tvorbe šperkára a sklára Reného Laliqua (1860 – 1945) a vystavuje viac než 650 diel z obdobia secesie, art deco aj súčasného dizajnu.
Christian Dorschner, starosta obce Wingen sur Moder s vyše 1500 obyvateľmi ležiacej asi 60 kilometrov severozápadne od Štrasburgu, označil krádež za „dobre pripravenú operáciu“ a kritizoval zlyhanie bezpečnostnej služby.
Najnovší incident sa stal niekoľko mesiacov po krádeži v parížskom múzeu Louvre, kde zlodeji v októbri minulého roka za necelých osem minút ukradli šperky v hodnote 102 miliónov dolárov vrátane časti bývalých francúzskych korunovačných klenotov.