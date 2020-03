Z múzea východne od Amsterdamu ukradli Van Goghovo dielo

Haag 27. marca (TASR) - Maľbu "The Parsonage Garden at Nuenen in Spring 1884" od Vincenta van Gogha ukradli v pondelok v skorých ranných hodinách neznámi páchatelia z múzea v holandskom meste Laren východne od Amsterdamu. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na predstaviteľov samotného múzea.



Vlámanie do múzea Singer Laren začala vyšetrovať polícia. Múzeum je v súčasnosti zatvorené z dôvodu obmedzení na spomalenie šírenia nového druhu koronavírusu.



Hodnota van Goghovho diela, ktoré bolo zapožičané od Groningerovho múzea v holandskom meste Groningen, nebola okamžite známa.



Pred zatvorením sa v múzeu konala výstava v spolupráci s amsterdamským múzeom Rijksmuseum. Jej súčasťou boli diela od holandsko-indonézskeho maliara Jana Tooropa či holandského modernistu Pieta Mondriana.



V múzeu Singer Laren sa nachádza zbierka modernistických diel amerického páru Williama a Anny Singerovcov.