Z NASA má odísť 3800 zamestnancov, agentúra chce byť efektívnejšia

Washington 26. júla (TASR) - Približne 20 percent zamestnancov amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) opustí agentúru v rámci programu dobrovoľných odchodov. V piatok o tom informovala hovorkyňa NASA Cheryl Warnerová, píše TASR na základe správ agentúr Reuters a TASS.



Vesmírny úrad by tak v najbližšom období malo opustiť približne 3870 zamestnancov, ktorí sa dobrovoľne zapojili do dvoch programov umožňujúcich odchod výmenou za finančnú kompenzáciu alebo iné výhody. Tento krok je zároveň súčasťou úsilia úradu podporiť plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na zníženie počtu federálnych zamestnancov.



Podľa Warnerovej ide tiež o súčasť snahy agentúry „zefektívniť svoju činnosť a zároveň si zachovať plnú kapacitu na napredovanie v zlatej ére prieskumu a inovácií, vrátane misií na Mesiac a Mars“.



Hovorkyňa upozornila, že počet zamestnancov zapojených do programu sa môže v nasledujúcich dňoch a týždňoch ešte zmeniť. Po realizácii odchodov by mal počet zamestnancov NASA klesnúť na približne 14.000.



NASA zohráva významnú úlohu napríklad v klimatickom výskume. Prevádzkuje satelity monitorujúce Zem, vykonáva letecké a pozemné merania, vyvíja komplexné klimatické modely a poskytuje dáta výskumníkom i verejnosti.