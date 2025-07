Z Nemecka deportovali do vlasti 43 Iračanov

Lipsko/Berlín/Erfurt 23. júla (TASR) — Z Nemecka v utorok letecky deportovali do vlasti 43 Iračanov. Potvrdilo to nemecké ministerstvo vnútra a ministerstvo pre migráciu spolkovej krajiny Durínsko, ktoré malo odsun na starosti. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry DPA.



Podľa portálu Flightradar24 lietadlo vzlietlo o 10.52 h z Lipska a následne pristálo v irackej metropole Bagdad. Na jeho palube bolo 43 slobodných mužov, ktorí museli opustiť Nemecko, pričom niektorí z nich už boli v minulosti odsúdení za trestné činy. Štrnásť z nich predtým žilo v Durínsku, zvyšok v ďalších siedmich spolkových krajinách.



Po pristátí v irackej metropole Iračania najskôr absolvovali vstupné formality. Počas ich prevozu v Iraku boli zavedené prísne bezpečnostné opatrenia. Kam mužov previezli, nebolo zverejnené.



Podľa spolkového ministerstva vnútra v minulom roku deportovali z Nemecka 816 Iračanov. Niektorí odišli do iných krajín EÚ, aby dokončili svoje azylové konanie, zatiaľ čo 615 ľudí deportovali priamo do Iraku. Vo februári tohto roku bolo z Hannoveru deportovaných do Iraku 47 osôb.



Bezpečnostná situácia v Iraku zostáva po desaťročiach poznačených vojnami a politickou nestabilitou napätá. Opakovane tam dochádza k útokom ozbrojených skupín, okrem iného milícií podporovaných Iránom.



Podľa OSN je v Iraku vysídlených 1,2 milióna ľudí a ďalšie tri milióny sú odkázané na humanitárnu pomoc. Mnohí navrátilci si nedokážu sami zabezpečiť svoje základné potreby. V prieskume Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) z roku 2023 takmer polovica navrátilcov uviedla, že má v úmysle opustiť Irak do šiestich mesiacov.