Z Nemecka deportovali do vlasti 81 Afgancov

Berlín/Lipsko 18. júla (TASR) — Z Nemecka po takmer roku vypravili v piatok ráno o 8.35 h druhý deportačný let do Afganistanu od augusta 2021, keď sa v tejto krajine dostalo opäť k moci hnutie Taliban. Na palube lietadla, ktoré vzlietlo z Lipska, sa nachádzalo 81 ľudí, potvrdil pre televíziu ARD minister vnútra Alexander Dobrindt. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.



Uskutočnenie letu podľa Dobrindta umožnila spolupráca medzi ministerstvom zahraničných vecí, ministerstvom vnútra a úradom kancelára.



Podľa spolkového ministerstva vnútra boli deportovaní afganskí štátni príslušníci, všetko muži, ktorí mali záznam v registri trestov. Let sa realizoval aj vďaka strategickému bezpečnostnému partnerstvu s Katarom.



„Týmto začíname implementovať ďalšiu fázu zmeny politiky zakotvenú v koaličnej dohode,“ povedal Dobrindt. „V našej krajine neexistuje právo na pobyt pre páchateľov závažných zločinov,“ dodal.



Deportačné lety nemecká vláda vopred neoznamuje. Predchádzajúci let sa uskutočnil 30. augusta 2024 za vlády koalície sociálnych demokratov, liberálov a zelených. Z Lipska vtedy takisto s pomocou Kataru deportovali do vlasti 28 afganských mužov.



Po násilných incidentoch v Mannheime a Solingene s účasťou cudzincov nemecká vláda minulé leto oznámila, že obnoví deportácie do Afganistanu. Nemecko neudržiava diplomatické vzťahy s Afganistanom a vládu Talibanu neuznáva. Kontakty s ňou má iba na technickej úrovni prostredníctvom styčného úradu v Katare.



Dobrindt sa to snaží zmeniť - rokovať o repatriáciách chce priamo s Talibanom, a nie cez tretie strany. Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) však podmienky v Afganistane zatiaľ nie sú na repatriácie vhodné.