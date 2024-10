Z nemeckej ZOO unikol netopier, návštevníčke sa ukryl pod oblečením

Karlsruhe 25. októbra (TASR) – Zo zoologickej záhrady na juhu Nemecka unikol netopier. Ukryl sa pod oblečením jednej z návštevníčok, ktorá ho objavila až po návrate domov. TASR informuje na základe správy agentúry UPI.



Elina Öfeleová (30) so synom navštívila zoologickú záhradu v meste Karlsruhe na juhu Nemecka v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko neďaleko nemecko-francúzskych hraníc. Po návrate domov si vyzliekla kabát a všimla si, že z neho vypadol netopier.



Öfeleová kontaktovala ochranárov a na ich radu netopiera umiestnila do krabice s banánom a medom osladenou vodou. Jej manžel so synom netopiera na druhý deň vrátili do zoologickej záhrady.



ZOO v Karlsruhe chová dva druhy netopierov – Glossophaga soricina a Leptonycteris curasoae. Oba tieto druhy patria do čeľade Phyllostomidae a živia sa nektárom rastlín a ovocím. Dospelé netopiere dosahujú veľkosť iba niekoľko centimetrov a hmotnosť najviac niekoľko desiatok gramov.



Hovorca ZOO uviedol, že netopiera po návrate vypustili späť do výbehu a darí sa mu dobre. Dodal, že ide o prvý prípad úniku netopiera zo zariadenia, pri ktorom sa zviera prichytilo na návštevníka.