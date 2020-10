Z nemocnice prepustili exprezidenta Porošenka nakazeného koronavírusom

Kyjev 12. októbra (TASR) - Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko, ktorý sa nakazil novým druhom koronavírusu, bol v pondelok po týždni a pol prepustený z nemocnice, kde sa liečil na obojstranný zápal pľúc. Oznámila to v pondelok v Kyjeve jeho strana Európska solidarita, píše agentúra DPA.



Porošenka (55) prepustili zo špecializovanej kliniky po tom, čo došlo k zlepšeniu jeho zdravotného stavu. Do nemocnice bola medzičasom so zdravotnými komplikáciami prijatá i jedna z Porošenkových dvoch dcér, píše DPA bez ďalších podrobností.



Prozápadne orientovaný Porošenko bol prezidentom Ukrajiny v rokoch 2014-2019. Do funkcie nastúpil po protestoch na kyjevskom Námestí nezávislosti (Majdan). Koronavírusom sa tento rok nakazila i bývalá ukrajinská premiérka Julija Tymošenková, ktorá sa z ochorenia už vyliečila.