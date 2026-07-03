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Z nemocnice v Ríme ukradli 80 ampuliek fentanylu
Množstvo ukradnutého fentanylu umožňuje prípravu až 20.000 dávok určených na nelegálnu spotrebu, vyhlásila vláda bez uvedenia dátumu krádeže.
Autor TASR
Rím 3. júla (TASR) - Talianska vláda v piatok oznámila, že z nemocnice v Ríme bolo ukradnutých 80 ampuliek fentanylu a odsúdila „nezodpovedné konanie“ osôb zodpovedných za jeho zabezpečenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Množstvo ukradnutého fentanylu umožňuje prípravu až 20.000 dávok určených na nelegálnu spotrebu, vyhlásila vláda bez uvedenia dátumu krádeže. Štátny tajomník Alfredo Mantovano v piatok kvôli tomu zvolal núdzové zasadnutie v budove vlády.
Vyšetrovaním boli poverené policajné jednotky špecializujúce sa na trestné činy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva nariadilo inšpekciu v nemocnici s cieľom určiť zodpovednosť.
Talianska vláda v roku 2024 predstavila plán boja proti zneužívaniu fentanylu. Tento syntetický opioid je 50- až 100-krát silnejší ako prírodný morfín a asi 30- až 50-krát silnejší ako heroín. Jeho najväčšie nebezpečenstvo je v minimálnom rozdiele medzi účinnou a smrteľnou dávkou a v dôsledku toho si predávkovanie fentanylom ročne vyžiada desattisíce mŕtvych.
Množstvo ukradnutého fentanylu umožňuje prípravu až 20.000 dávok určených na nelegálnu spotrebu, vyhlásila vláda bez uvedenia dátumu krádeže. Štátny tajomník Alfredo Mantovano v piatok kvôli tomu zvolal núdzové zasadnutie v budove vlády.
Vyšetrovaním boli poverené policajné jednotky špecializujúce sa na trestné činy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva nariadilo inšpekciu v nemocnici s cieľom určiť zodpovednosť.
Talianska vláda v roku 2024 predstavila plán boja proti zneužívaniu fentanylu. Tento syntetický opioid je 50- až 100-krát silnejší ako prírodný morfín a asi 30- až 50-krát silnejší ako heroín. Jeho najväčšie nebezpečenstvo je v minimálnom rozdiele medzi účinnou a smrteľnou dávkou a v dôsledku toho si predávkovanie fentanylom ročne vyžiada desattisíce mŕtvych.