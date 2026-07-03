Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 3. júl 2026Meniny má Miloslav
< sekcia Zahraničie

Z nemocnice v Ríme ukradli 80 ampuliek fentanylu

.
Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván

Množstvo ukradnutého fentanylu umožňuje prípravu až 20.000 dávok určených na nelegálnu spotrebu, vyhlásila vláda bez uvedenia dátumu krádeže.

Autor TASR
Rím 3. júla (TASR) - Talianska vláda v piatok oznámila, že z nemocnice v Ríme bolo ukradnutých 80 ampuliek fentanylu a odsúdila „nezodpovedné konanie“ osôb zodpovedných za jeho zabezpečenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Množstvo ukradnutého fentanylu umožňuje prípravu až 20.000 dávok určených na nelegálnu spotrebu, vyhlásila vláda bez uvedenia dátumu krádeže. Štátny tajomník Alfredo Mantovano v piatok kvôli tomu zvolal núdzové zasadnutie v budove vlády.

Vyšetrovaním boli poverené policajné jednotky špecializujúce sa na trestné činy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva nariadilo inšpekciu v nemocnici s cieľom určiť zodpovednosť.

Talianska vláda v roku 2024 predstavila plán boja proti zneužívaniu fentanylu. Tento syntetický opioid je 50- až 100-krát silnejší ako prírodný morfín a asi 30- až 50-krát silnejší ako heroín. Jeho najväčšie nebezpečenstvo je v minimálnom rozdiele medzi účinnou a smrteľnou dávkou a v dôsledku toho si predávkovanie fentanylom ročne vyžiada desattisíce mŕtvych.
.

Neprehliadnite

Prieskum: Podiel detí s nadváhou stúpa, rodičia problémy podceňujú

Program 16-finále MS v noci z piatka 3. na sobotu 4. júla

SLOVENSKO SMÚTI: Zomrel textár, manažér a producent Martin Sarvaš

FIGEĽ: Bez záujmu o mier a dialóg o Ukrajine sa EÚ stane stranou sporu