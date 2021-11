Z newyorskej radnice odstránili sochu Jeffersona, bol otrokárom

Washington 23. novembra (TASR) - Z radnice mesta New York v pondelok odstránili sochu bývalého amerického prezidenta Thomasa Jeffersona v súvislosti s jeho spojitosťou s obchodovaním s otrokmi.



Skulptúra z roku 1833 sa na magistráte nachádzala viac než jedno storočie. K opatreniu došlo po októbrovom hlasovaní.



Miestna inštitúcia New York City Public Design Commission sa rozhodla demontovať túto vyše dvojmetrovú bronzovú sochu po tom, ako prehodnotila odkaz tohto otca-zakladateľa, ktorý však bol aj otrokárom, informovala v utorok stanica Sky News.



Výzvy na odstránenie sochy sa začali opätovne šíriť po minuloročnej vražde Afroameričana Georgea Floyda v Minneapolise. Ten zomrel 25. mája 2020 po policajnom zásahu.



Jefferson je historicky tretím prezidentom USA a jeho podobizeň možno nájsť aj na dvojdolárovej bankovke či na súsoší Mount Rushmore. V prezidentskom úrade pôsobil v rokoch 1801-09.



Bol jedným z hlavných autorov Deklarácie nezávislosti Spojených štátov, kde sa píše, že "všetci ľudia boli stvorení ako rovnoprávni". Jefferson však zotročil viac než 600 osôb a splodil najmenej šesť detí so svojou otrokyňou, píše Sky News.



Jeffersonova socha USA bude premiestnená do inštitúcie New York Historical Society, kde zostane na dlhodobú výpožičku.



Táto socha, ktorá krášlila newyorskú radnicu od roku 1915, je replikou bronzovej sochy od francúzskeho sochára Pierra Jeana Davida d'Angersa, ktorá sa nachádza vo washingtonskom Kapitole.



Podobné monumenty sa v ostatných rokoch stali terčom protirasistických protestov. Niekoľko ďalších Jeffersonových sôch demonštranti zničili alebo odstránili napríklad v amerických štátoch Oregon a Georgia.