Z Niscemi, ktoré ohrozuje rozsiahly zosuv, evakuovali vyše 1500 ľudí
Autor TASR
Rím 28. januára (TASR) — Situácia v mestečku Niscemi na talianskom ostrove Sicília s takmer 25.000 obyvateľmi, ktoré od nedele ohrozuje masívny zosuv pôdy, sa naďalej zhoršuje. Úrady nariadili evakuáciu viac ako 1500 ľudí, keďže množstvo domov sa ocitlo na kraji štvorkilometrového zrázu a hrozí ich zrútenie. TASR o tom informuje s odvolaním sa na stredajšie správy agentúry APA a spravodajskej televízie Sky tg24.
„Zosuv pôdy je plne aktívny; celý kopec sa zosúva a situácia je kritická,“ varoval Fabio Ciciliano, šéf talianskej civilnej ochrany.
Mnohí evakuovaní sa podľa neho už nikdy nebudú môcť vrátiť do svojich domovov. „Musíme vypracovať plán na trvalé presídlenie ľudí, ktorí žijú v oblasti čela zosuvu. Momentálne posudzujeme, kto potrebuje pomoc,“ povedal Ciciliano. Dodal, že v tejto chvíli nie je možné vyčísliť škody.
Predseda regionálnej samosprávy Renato Schifani uviedol, že rodiny, ktoré prišli o strechu nad hlavou, dostanú mesačne finančnú pomoc do výšky 900 eur.
Pietro Stimolo, zástupca primátora Niscemi, avizoval, že hneď, ako to bude možné, urobia previerky legálnosti stavieb, keďže mnohé boli postavené pred rokom 1977, keď sa nevyžadovali stavebné povolenia.
Niscemi navštívila aj Elly Schleinová, predsedníčka najväčšieho opozičného subjektu - Demokratickej strany (PD), ktorá povedala, že požiadala o pridelenie jednej miliardy eur na pomoc oblastiam postihnutých nepriaznivým počasím, ktoré sa majú vynaložiť na „zbytočnú“ infraštruktúru, ako je most cez Messinský prieliv.
Mestečko Niscemi ležiace na vyvýšenej plošine podobnú situáciu zažilo už 12. októbra 1997. Ľudia vtedy pocítili otrasy a vybehli do ulíc v domnienke, že ich zasiahlo zemetrasenie. V skutočnosti išlo o zosuv pôdy, ktorý takmer úplne zničil južné štvrte Canalicchio, Sante Croci a Pirillo. Zosuv sa teraz opakuje na rovnakých miestach a podľa odborníkov sa vzhľadom na zloženie podložia bude šíriť ďalej dovnútra mesta.
