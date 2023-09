Z Nového Zélandu hlásia prípady dekapitácie chránených živočíchov

Wellington 11. septembra (TASR) – Úrady na Novom Zélande zaznamenali v poslednom období sériu prípadov dekapitácie chránených živočíchov. Nie je pri tom jasné, či páchatelia takýchto činov zvieratá aj usmrtili, alebo či oddelili hlavy z tiel už mŕtvych živočíchov, informoval v pondelok novozélandský úrad pre ochranu prírody (DOC).



Na sociálnych sieťach sa napríklad objavilo video, na ktorom sa skupina ľudí na pláži v Aucklande vozí na mŕtvole žraloka modrého ťahanej za vozidlom. Neskôr jeden z nich pózoval so žraločou hlavou, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



DOC v tejto súvislosti zaslal dvom osobám oznámenie o porušení príslušnej legislatívy.



Pri ďalších podobných incidentoch došlo ku dekapitácii dvoch tuleňov, jedného tučniaka a niekoľkých sťahovavých vtákov, ktorých bezhlavé telá sa našli novozélandských plážach. Experti dospeli k záveru, že tieto prípady boli výsledkom ľudskej činnosti a nespôsobili ich útoky iných živočíchov.



"V niekoľkých prípadoch boli hlavy odstránené nejakým nástrojom. Neobjavili sme na nich žiadne stopy po zuboch ani nič, čo by nasvedčovalo tomu, že by na telá zvierat zaútočil nejaký iný živočích," uviedol vedecký tím DOC, podľa ktorého mohli byť niektoré zo zvierat objavené už mŕtve a hlavy im mohli byť odobraté ako trofeje.



"Manipulácia s mŕtvymi telami zvierat je zakázaná, rovnako ako je nelegálne oddeľovať hlavy z tiel uhynutých chránených zvierat a vystavovať ich ako (loveckú) korisť," zdôraznil šéf tímu Dylan Swain.



DOC v uplynulých týždňoch zaznamenal na Novom Zélande aj niekoľko prípadov, pri ktorých boli zranené alebo usmrtené uškatce mláďatá i dospelé jedince uškatcov.