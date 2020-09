Z N. Zélandu vzlietol prvý americký let do Antarktídy od začiatku mája

Wellington 14. septembra (TASR) - Z novozélandského mesta Christchurch vzlietol v pondelok prvý americký let smerujúci do Antarktídy po viac než štyroch mesiacoch. Informovala o tom agentúra AP.



Všetci 106 pasažieri na palube lietadla amerického letectva museli podstúpiť karanténu v dôsledku koronavírusovej pandémie. Antarktída je momentálne jediným kontinentom bez prítomnosti nového druhu koronavírusu.



Americké úrady let odložili o tri týždne pre nepriaznivé počasie, čo znamenalo, že všetci cestujúci strávili v karanténe celkom šesť týždňov - štyri dni v americkom San Franciscu a zvyšok na Novom Zélande. Každý cestujúci niekoľkokrát podstúpil test, informoval predstaviteľ amerického antarktického programu na Novom Zélande Tony German.



Cieľom výpravy je americká antarktická stanica McMurdo. Posádka začne stanicu pripravovať na nadchádzajúce leto a vymení tú, ktorá na stanici strávila zimu.



Po príchode na stanicu budú všetci jej obyvatelia dva týždne povinne nosiť rúška. V prípade vypuknutia nákazy vypracovali úrady protokoly, ktoré pomôžu pri testovaní a izolácií nakazených.



Lietadlo typu Boeing C-17 Globemaster by na McMurdo malo doraziť v pondelok popoludní miestneho času (pondelok ráno SELČ). Toto leto dosiahne počet obyvateľov na tejto americkej stanici počet 450 ľudí, čo je približne jedna tretina zvyčajného počtu obyvateľov.



German uviedol, že niektoré výskumné a konštrukčné práce museli z dôvodu pandémie odložiť. Hlavným cieľom je zabezpečiť chod stanice a pripraviť ju na ďalšiu zimu.



"Šou musí pokračovať," dodal.