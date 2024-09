Z novej vlny výbuchov v Libanone Hamas obvinil Izrael

Dauha 18. septembra (TASR) - Palestínske militantné zoskupenie Hamas v stredu obvinilo Izrael z ďalšej vlny výbuchov komunikačných zariadení v Libanone, pri ktorej prišlo o život 14 ľudí a vyše 450 utrpelo zranenia, píše TASR podľa agentúry AFP. Hamas vo vyhlásení uviedol, že stredajší útok "teraz ohrozuje bezpečnosť a stabilitu regiónu".



Útoky, ktoré Izrael nekomentoval, vyvolali opätovné obavy, že konflikt medzi Izraelom a Hizballáhom by mohol vyústiť do vojny.



Izrael začal v stredu preventívne presúvať viac jednotiek k hraniciam s Libanonom, informoval zdroj z armádneho prostredia pod podmienkou anonymity.



Izraelský minister obrany Joav Galant vyhlásil v stredu začiatok "novej fázy" vojny. Podľa neho sa po mesiacoch bojov proti militantom z hnutia Hamas v Pásme Gazy "ťažisko presúva na sever". Cieľom armády je "zaistiť bezpečný návrat obyvateľov miest na severe Izraela do ich domovov", citoval ministra denník The Times of Israel.



Podobný prísľub urobil v stredu aj premiér Benjamin Netanjahu. Podľa izraelského náčelníka generálneho štábu Herciho Haleviho je izraelská armáda pripravená pre to urobiť všetko potrebné. "Stále máme veľa možností, ktoré sme ešte nevyužili," povedal.



"Nezabudli sme na rukojemníkov a nezabudli sme ani na naše úlohy na juhu," zdôraznil Galant.



Vojnu v Pásme Gazy vyvolal masaker vyše 1200 ľudí, ktorých 7. októbra zabili v priľahlých oblastiach Izraela bojovníci Hamasu, Palestínskeho islamského džihádu a ďalších ozbrojených palestínskych skupín. Izrael na udalosť odpovedal rozsiahlymi leteckými útokmi a pozemnou ofenzívou v Pásme Gazy, ktorá trvá doteraz a zahynulo pri nej vyše 41.000 ľudí.



Od začiatku vojny v Gaze pred takmer rokom dochádza k častým zrážkam medzi Hizballáhom a izraelskou armádou. Desaťtisíce ľudí na oboch stranách libanonsko-izraelskej hranice museli utiecť zo svojich domovov.