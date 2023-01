Z obce Lützerath odišli poslední klimatickí aktivisti

Berlín 16. januára (TASR) - Poslední dvaja klimatickí aktivisti opustili v pondelok svoje úkryty a odišli z nemeckej obci Lützerath. Skončila sa tým aj operácia polície zameraná na vypratanie obce, informuje TASR podľa správ agentúry AFP.



Aktivisti sa ukrývali vo vlastnoručne vybudovaných tuneloch, aby zabránili rozšíreniu uhoľnej bane Garzweiler, celkovo ich bolo približne 300. Ich cieľom bolo zabrániť zbúraniu vysídlenej dediny Lützerath.



Nemecká polícia preto minulú stredu spustila operáciu, v rámci ktorej sa snažila klimatických aktivistov z obce vytlačiť. Podľa AFP sa polícii darilo postupovať rýchlejšie, než sa predpokladalo, a do nedele Lützerath takmer úplne vypratala.



Úspešné zakončenie policajnej operácie nezastavil ani sobotňajší protest, na ktorom sa v Lützerathe zúčastnila aj švédska aktivistka Greta Thunbergová. Podľa organizátorov prišlo asi 35.000 ľudí, podľa polícia ich bolo len 15.000. V sobotu pritom počas protestu utrpeli zranenia demonštranti i policajti a organizátori neskôr políciu obvinili z páchania násilia.



Energetická spoločnosť RWE ako prevádzkovateľ bane dostala povolenie na jej rozšírenie na základe dohody s nemeckou federálnou vládou. Rozšírenie bane považujú za nevyhnutné na zabezpečenie energetických dodávok Nemecku. Aktivisti to odmietajú s tvrdením, že ak sa bude uhlie aj naďalej ťažiť, nebudú dosiahnuté klimatické ciele.



Baňu Garzweiler majú podľa dohody medzi vládou spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko a energetickou spoločnosťou RWE zatvoriť do roku 2030.