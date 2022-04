Z obkľúčeného Mariupola evakuovali 1550 civilistov

Ľvov 5. apríla (TASR) - Ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková oznámila, že v pondelok bolo z Mariupola, mesta na juhovýchode krajiny obkľúčeného ruskými vojakmi, evakuovaných vyše 1550 civilistov. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.



Vereščuková spresnila, že celkovo 2405 ľudí bolo v pondelok evakuovaných po trase humanitárneho koridoru vedúceho z Mariupola do mesta Záporožie, ktoré je v rukách Ukrajincov - 1553 civilistov prišlo zo samotného Mariupola a zvyšok z iných lokalít v tejto ťažko skúšanej oblasti.



Dodala, že ľudia použili na odchod z Mariupola zmenšujúci sa počet súkromných vozidiel, ktoré ešte v oblasti zostali, a že kolóna siedmich autobusov vyslaná na pomoc zvyšným obyvateľom nemohla vojsť do mesta a vyzdvihnúť ľudí.



Mariupol, na pobreží Azovského mora, je hlavným cieľom ruskej armády a čelí hroznému bombardovaniu.



Vereščuková doplnila, že ďalších 971 ľudí evakuovali z piatich lokalít vo východnej Luhanskej oblasti, kde teraz Rusko sústreďuje väčšinu svojich vojenských síl. Vicepremiérka obvinila Rusko zo "systematického porušovania" miestneho pokoja zbraní naplánovaného na to, aby sa tam mohli uskutočniť evakuácie obyvateľov.