Z obliehaného Azovstaľu evakuovali viac ako 260 ukrajinských vojakov

Kyjev 17. mája (TASR) - Z obliehaného oceliarskeho závodu Azovstaľ v ukrajinskom prístavnom meste Mariupol evakuovali v pondelok viac ako 260 ukrajinských vojakov, uviedla námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Vo vyhlásení zverejnenom na sieti Facebook Maľarová spresnila, že operáciu na záchranu obrancov Mariupola zablokovaných na území oceliarní spoločne začali ukrajinské ministerstvo obrany, ozbrojené sily Ukrajiny, Národná garda a pohraničná služba.



Uviedla, že do zdravotníckeho zariadenia v meste Novoazovsk, ktoré sa sa nachádza na území proruskej separatistickej Doneckej ľudovej republiky (DĽR), bolo evakuovaných 53 ťažko zranených.



Ďalších 211 osôb bolo vyvezených cez humanitárny koridor do mesta Olenivka, dodala Maľarová.



Ich návrat domov sa uskutoční prostredníctvom ich výmeny s ruskou stranou, spresnila.



Olenivka je mesto neďaleko Donecka na frontovej línii súčasných bojov, ale na území okupovanom Ruskom.



Oceliarne Azovstaľ sa stali symbolom odporu ukrajinských vojakov proti ruským okupačným jednotkám. Stovky vojakov v areáli oceliarní pokračovali v boji aj po tom, ako zvyšok mesta padol do rúk ruských síl.



Pokiaľ ide o tých ukrajinských ozbrojencov, ktorí stále zostávajú na území Azovstaľu, spomínané rezorty pokračujú v úsilí o ich záchranu, povedala Maľarová.



Uviedla, že vďaka obrancom mesta Mariupol získala Ukrajina čas na vytvorenie si rezerv, preskupenie síl a prijímanie pomoci od partnerov.



Vyzdvihla, že obrancovia prístavného mesta splnili zadané úlohy v plnom rozsahu. Súčasne vyjadrila ľútosť, že Ukrajina nemá možnosť odblokovať Azovstaľ vojensky.



Záchranu životov obrancov Mariupola označila Maľarová "za najdôležitejšiu spoločnú úlohu celej Ukrajiny a celého sveta".