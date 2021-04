Z obsadeného mesta v Mozambiku sa podarilo vytlačiť militantov

Maputo 7. apríla (TASR) - Militantov napojených na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS) sa podarilo vytlačiť zo strategicky dôležitého mesta Palma ležiaceho na severe Mozambiku, do ktorého koncom marca vtrhli a obsadili ho. V stredu o tom informoval mozambický prezident Filipe Nyusi, ktorého citovala agentúra AFP.



Nyusi vo svojom prvom verejnom vystúpení od obsadenia mesta uviedol, že "teroristi boli vyhnaní z Palmy". Dodal však, že jeho vláda "nevyhlasuje víťazstvo, pretože bojuje proti terorizmu".



Džihádisti v rámci koordinovaného útoku zaútočili na pobrežné mesto Palma pri hraniciach s Tanzániou 24. marca. IS o obsadení mesta informoval o päť dní neskôr. Útok si vyžiadal desiatky obetí a podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) zo svojich domovov muselo utiecť viac ako 11.000 ľudí.



Prezident Mozambiku tiež informoval, že jeho vláda už požiadala o pomoc zahraničie. Portugalsko minulý pondelok oznámilo, že v priebehu nasledujúcich týždňov pošle do Mozambiku zhruba 60 vojakov, ktorých úlohou bude pomoc pri výcviku špeciálnych jednotiek tamojšej armády. V boji proti terorizmu sú pripravené Mozambiku asistovať aj USA.



V súvislosti s týmto útokom sa vo štvrtok v mozambickom hlavnom meste Maputo stretnú prezidenti šiestich juhoafrických krajín - Botswany, Juhoafrickej republiky, Malawi, Mozambiku, Tanzánie a Zimbabwe. Diskutovať budú o ďalších krokoch, ktoré podľa nich treba podniknúť v boji proti terorizmu.