Z oceliarní Azovstaľ evakuovali ďalších vojakov, píše Sky News

Kyjev 19. mája (TASR) - Z obkľúčených oceliarní Azovstaľ v meste Mariupol evakuovali v stredu neskoro večer ďalších ukrajinských vojakov. Vo štvrtok o tom informoval portál britskej stanice Sky News.



Z oceliarní bolo vidieť odchádzať niekoľko autobusov a ruské vojenské vozidlá.



Prvých ukrajinských bojovníkov evakuovali v pondelok neskoro večer a nie je jasné, koľkí ešte v areáli zostávajú.



Proruský separatistický vodca samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) Denis Pušilin uviedol, že vo vnútri oceliarní ešte zostáva vyše 1000 ukrajinských vojakov vrátane ich vysokopostavených veliteľov, píše tlačová agentúra AFP.



Rusko v stredu počas dňa oznámilo, že od pondelka sa vzdalo 959 ukrajinských vojakov, ktorí ruským silám celé týždne odolávali v podzemí oceliarní v Mariupole. Z tohto počtu bolo 80 ranených, dodal Pušilin.



Tlačová agentúra Associated Press (AP) citovala vodcu proruských separatistov v tejto oblasti Ukrajiny, ktorý povedal, že z oceliarní sa ešte nevynorili von žiadni najvyšší velitelia ukrajinských bojovníkov.



Väčšinu predchádzajúcich evakuovaných odviezli na Ruskom kontrolované územie Ukrajiny a ich budúcnosť je neistá, uvádza Sky News.



Ukrajina vyhlásila, že dúfa, že dostane týchto vojakov naspäť prostredníctvom výmeny vojnových zajatcov s Ruskom, ale niektorí ruskí politici tvrdia, že by mali byť obvinení z vojnových zločinov.



Organizácia na ochranu ľudských práv Amnesty International (AI) uviedla, že Červenému krížu by mali umožniť okamžitý prístup k týmto ukrajinským bojovníkom.



Strategické prístavné mesto Mariupol na pobreží Azovského mora zničili ruské útoky a predstaviteľ USA povedal, že ruské invázne sily spáchali zverstvá počas dobýjania tohto mesta.