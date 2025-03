Z odstavenej trafostanice pri Osle uniklo po vlámaní 50-60 ton oleja

Oslo 17. marca (TASR) - Neznámym výtržníkom sa v nedeľu podarilo preniknúť do odstavenej trafostanice pri Osle, z ktorej následne vypustili 50 až 60 ton oleja. Oznámila to v pondelok nórska energetická spoločnosť Statnett, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Páchateľom sa podarilo do komplexu dostať prerezaním ostnatého drôtu. V stanici zjavne uvoľnili veko nádrže s olejom, ktorý čiastočne prenikol aj do neďalekej rieky. Spoločnosť Statnett vyslovila predpoklad, že išlo o sabotáž, píše agentúra Reuters.



Polícia prípad začala vyšetrovať, tento predpoklad však nateraz nepotvrdila. Naopak informovala, že dosiaľ nemá konkrétne stopy, ktoré by naznačovali sabotáž.



Väčšina z oleja zostala v nádržiach a šachtách v trafostanici v Bärume na predmestí Osla. Časť oleja však podľa prevádzkovateľa stanice, zmienenej firmy Statnett, vsiakla do zeme a prenikla až do neďalekej rieky Sandvikselva.



Miestny hasičský zbor nainštaloval do rieky zábrany a spoločnosť Statnett i mestské úrady v Bärume zase pohlcovače oleja. Trafostanica Gamle Hamang bola vyradená z prevádzky vlani na jeseň po tom, ako jej funkciu prebrala nová stanica.