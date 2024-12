Z okolia sopky Kanlaon po erupcii evakuovali ohrozených obyvateľov

Manila 9. decembra (TASR) - V pondelok na filipínskom ostrove Negros vybuchla sopka Kanlaon, ktorá do ovzdušia vychrlila obrovský mrak popola a sopečných plynov. Filipínska vláda vyzvala na evakuáciu dedín v bezprostrednom okolí stratovulkánu, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Dnes o 15.03 h (9.03 h SEČ) došlo k výbušnej erupcii na vrchole sopky Kanlaon," uviedol vo vyhlásení Filipínsky inštitút vulkanológie a seizmológie. "Všetkým zložkám miestnej samosprávy sa odporúča evakuovať šesťkilometrový polomer od vrcholu sopky a musia byť pripravené na dodatočnú evakuáciu, ak si to činnosť (sopky) vyžiada," dodalo. Kanlaon (2465 m n. m) je jednou z 24 aktívnych sopiek na Filipínach, ktoré sú súčasťou pacifického Ohnivého kruhu.



Videá na sociálnych sieťach z okolia sopky ukazujú sopečný mrak nad kráterom sopky. Seizmologický úrad uviedol, že sopečný popol vystúpal až do výšky 3000 metrov nad kráter a rozžeravený popol a ďalšie materiály dopadali na juhovýchodný svah sopky. Sopečná aktivita "môže prerásť do ďalších výbušných erupcií," dodal inštitút.



Sopka sa prebudila k životu už v septembri, keď museli evakuovať stovky obyvateľov z jej okolia, pretože sopka vyvrhla do okolia tisíce ton škodlivých plynov za jediný deň. Za posledných deväť rokov vybuchla 15-krát. V auguste 1996 si erupcia vyžiadala životy troch turistov.