Z okolia sopky Kanlaon po erupcii evakuovali Filipíny už 87.000 ľudí

Manila 10. decembra (TASR) - Približne 87.000 ľudí museli evakuovať z oblastí v centrálnej časti Filipín po výbuchu sopky Kanlaon na ostrove Negros, informuje TASR podľa agentúry AP.



Hromadné evakuácie úrady vykonali v mestách a dedinách, ktoré sa nachádzajú v blízkosti k západným a južným svahom Kanlaonu, ktoré zasypal popol, a to vrátane mesta La Castellana odkiaľ odišlo 47.000 obyvateľov. Úrady pristúpili aj k zatvoreniu škôl a v najviac postihnutých oblastiach zaviedli zákaz nočného vychádzania. Príslušné orgány urýchlene zriaďujú evakuačné centrá a zhromažďujú zásoby masiek, potravín a hygienických potrieb.



Pri erupcii sopky nezaznamenali žiadne obete. Orgány však zvýšili stupeň pohotovosti. Nie je preto vylúčené, že môže dôjsť aj k ďalším silným výbuchom.



Hlavný filipínsky vulkanológ Teresito Bacolcol uviedol, že sopečný popol spadol na rozsiahle územie vrátane provincie Antique, viac ako 200 kilometrov západne od vulkánu, pričom zhoršil viditeľnosť a predstavuje zdravotné riziko pre obyvateľov postihnutých oblastí.



Výbuch ovplyvnil aj leteckú dopravu. Najmenej šesť vnútroštátnych letov bolo zrušených a jeden let do Singapuru museli odkloniť.



Filipínsky inštitút vulkanológie a seizmológie uviedol, že takmer štvorminútová erupcia sopky Kanlaon v pondelok popoludní spôsobila pyroklastický prúd. Ide o ničivý prehriaty prúd plynu, popola, úlomkov a skál, ktorý môže spáliť všetko, čo mu stojí v ceste. "Je to jednorazová, ale veľká erupcia," povedal Bacolcol pre agentúru AP.



Kanlaon (2465 m n. m) je jednou z 24 aktívnych sopiek na Filipínach, ktoré sú súčasťou pacifického Ohnivého kruhu. Sopka sa prebudila k životu už v septembri, keď museli evakuovať stovky obyvateľov z jej okolia, pretože vyvrhla tisíce ton škodlivých plynov za jediný deň. Za uplynulých deväť rokov vybuchla 15-krát. V auguste 1996 si erupcia vyžiadala životy troch turistov.