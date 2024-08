Pre ukrajinské výpady evakuovali 11.000 Rusov v pohraničí

Moskva/Londýn/Washington 13. augusta (TASR) - V dôsledku cezhraničných výpadov ukrajinskej armády sa z ruského prihraničného okresu Krasnojaružskij v Belgorodskej oblasti evakuovalo už takmer všetko jeho civilné obyvateľstvo. Vo videopríspevku na sieti Telegram, z ktorého citovala britská stanica BBC, to v utorok ráno potvrdil gubernátor Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov.



Evakuácia sa začala v pondelok ráno. V ten istý deň ruské úrady uzavreli vstup do oblasti, poznamenáva TASR.



Podľa Gladkova svoje domovy v Krasnojaružskom okrese opustilo viac ako 11.000 ľudí. Podľa sčítania ľudu z roku 2021 v okrese žilo o niečo viac ako 14.000 ľudí. Nachádza sa na severozápade Belgorodskej oblasti, neďaleko tých oblastí Kurskej oblasti, kam minulý týždeň vstúpili jednotky ukrajinskej armády.



Predtým sa objavili aj správy o útoku ukrajinskej jednotky na hraničný priechod Kolotilovka nachádzajúci sa v Belgorodskej oblasti. Pred začatím operácie ukrajinských ozbrojených síl v tomto regióne bol priechod Kolotilovka-Pokrovka jediným aktívnym priechodom na rusko-ukrajinskej hranici.



BBC dodala, že analytici z Amerického inštitútu pre štúdium vojny (ISW) vo svojej správe z 12. augusta spochybnili platnosť vyhlásenia hlavného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Olexandra Syrského, že ukrajinská armáda ovláda 1000 štvorcových kilometrov územia v Kurskej oblasti na západe Ruska.



Okrem toho ISW spochybnil aj vyhlásenia z ukrajinskej tlače, že len za pár dní ofenzívy v Kurskej oblasti obsadila ukrajinská armáda viac územia, ako ruská armáda na Ukrajine od začiatku tohto roka.



ISW pripomenul, že podľa jeho výpočtov od januára do júla ruská armáda dobyla 1175 kilometrov štvorcových ukrajinského územia vrátane tých zón v Doneckej oblasti, kam Rusi prenikli cez ukrajinské opevnenia, a oblastí obsadených v dôsledku opakovanej invázie do Charkovskej oblasti.



Gubernátor Kurskej oblasti Alexej Smirnov na pondelkovom stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom uviedol, že ukrajinská armáda obsadila 28 obcí ležiacich v páse, ktorý je široký 40 kilometrov a do hĺbky ruského územia zachádza asi 12 kilometrov.



ISW poznamenal, že pokiaľ ide o hĺbku výpadu do ruského vnútrozemia, ide z ruskej strany "o jasné podhodnotenie": geolokované videá totiž ukazujú prítomnosť ukrajinských jednotiek napríklad východne od okresného mesta Korenevo, ktoré leží viac ako 20 kilometrov od hranice s Ukrajinou.