Z okupovaných území sa do bezpečia dostala skupina ukrajinských detí
Bring Kids Back UA je strategický akčný plán iniciovaný prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským s cieľom priviesť všetky ukrajinské deti späť domov.
Kyjev 6. septembra (TASR) - V rámci iniciatívy Bring Kids Back UA sa z dočasne okupovaných území Ukrajiny podarilo repatriovať ďalšiu skupinu detí, informoval v piatok vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. Vo svojom oznámení na sieti Telegram však nespresnil počet detí, ani spôsob, akým boli evakuované.
„Počas rokov okupácie (deti) trpeli prenasledovaním, nátlakom a ruskou propagandou, ale dnes sú v bezpečí a dostávajú potrebnú pomoc na Ukrajine,“ napísal Jermak na Telegrame, citovala britská stanica BBC.
Medzi evakuantmi je aj tínedžer, ktorý bol napriek svojim zdravotným problémom násilne zaregistrovaný do ruskej armády. Chlapcova matka bola ponižovaná za to, že odmietla poslať svoje deti na provojnové podujatia.
Na Ukrajinu sa vrátili aj sestry, ktoré sa proruské okupačné úrady po smrti ich matky pokúsili vziať do internátnej školy, či deti, ktoré boli nútené spievať ruskú hymnu a zúčastňovať sa na propagandistických stretnutiach s ruskými vojakmi.
Jermak doplnil, že všetci evakuované deti absolvujú psychologickú rehabilitáciu a budú im obnovené ukrajinské doklady. Okrem toho sa partnerom Ukrajiny poďakoval za pomoc pri záchrane týchto detí.
