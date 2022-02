Z Ostravy vypravili humanitárny vlak do Čopu

Rím/Praha/Kyjev 26. februára (TASR) - Z Ostravy vypravili v sobotu večer humanitárny vlak, ktorý do mesta Čop na západnej Ukrajine odváža zdravotnícke a hygienické potreby, spacie vaky, deky a ďalší materiál. Z Čopu môže do Česka odviezť niekoľko stoviek vojnových utečencov z Ukrajiny. Informoval o tom v sobotu český Deník N.



Do ČR už podľa odhadu ministra vnútra ČR Víta Rakušana dorazili tisíce Ukrajincov utekajúcich pre vojnou. Väčšina sa prepravovala vlastnými silami a Česku bývajú u známych či príbuzných. O pomoc štátu oficiálne požiadali stovky ľudí, dodal Rakušan.



Český premiér Petr Fiala v sobotu o situácii na Ukrajine telefonicky hovoril s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorého uistil, že "na ČR sa Ukrajina môže spoľahnúť".



"Priateľom musíme pomáhať," napísal Fiala na sociálnej sieti Twitter.



Pápež František v sobotňajšom telefonáte so Zelenským vyjadril "najhlbšiu ľútosť", ktorú pociťuje v súvislosti s udalosťami na Ukrajine. Podľa agentúry AFP o tom informovalo ukrajinské veľvyslanectvo pri Vatikáne.