Z Pakistanu sa od 1. apríla vrátilo do vlasti vyše 200.000 Afgancov

Islamabad 4. júna (TASR) — Viac než 200.000 Afgancov sa vrátilo z Pakistanu do vlasti od 1. apríla, keď tamojšia vláda obnovila deportácie. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP, pre ktorú to v stredu uviedlo pakistanské ministerstvo vnútra.



V apríli opustilo Pakistan viac než 135.000 Afgancov, v máji ich počet klesol na 67.000. Vyše 3000 Afgancov bolo poslaných späť do vlasti v prvých dvoch júnových dňoch, konštatovalo ministerstvo.



Od spustenia repatriačného programu v roku 2023 Pakistan opustilo viac ako milión Afgancov, dodal rezort.



Za posledných niekoľko desaťročí prišli do Pakistanu milióny Afgancov, ktorí utiekli pred tamojšími vojenskými konfliktmi. Státisíce sa ich vrátili domov po návrate Talibanu k moci v druhej polovici roku 2021.



Medzinárodná organizácia OSN pre migráciu (IOM) v utorok vyjadrila znepokojenie z nárastu počtu afganských rodín deportovaných z Iránu. V máji zaznamenala 15.675 deportácií, čo je viac ako dvojnásobný nárast oproti predchádzajúcemu mesiacu. Podľa IOM hrozí, že to zaťaží už aj tak krehké systémy prijímania a reintegrácie v Afganistane.