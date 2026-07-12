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Z paluby zasiahnutej lode v Hormuze sa podarilo zachrániť 23 ľudí
Signál zachytili po tom, čo loď zasiahli najnovšie útoky súvisiace s konfliktom medzi Iránom a Spojenými štátmi.
Autor TASR
Maskat 12. júla (TASR) - Omán v nedeľu oznámil, že jeho námorné úrady zachránil 23 členov posádky komerčnej lode, ktorú predtým zasiahli Iránske Revolučné gardy (IRGC) v rámci obnoveného konfliktu medzi Washingtonom a Teheránom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Dvadsaťtri členov posádky sa podarilo zachrániť a bola im poskytnutá potrebná lekárska starostlivosť. Pátracie operácie po jednom členovi posádky, ktorý je naďalej nezvestný, pokračujú,“ uviedlo ománske centrum námornej bezpečnosti vo svojom vyhlásení.
Centrum uviedlo, že prijalo núdzový signál z lode M/V GFS Galaxy plaviacej sa pod cyperskou vlajkou, ktorá sa nachádzala 4,4 námorných míľ od pobrežia ománskeho guvernorátu Musandam.
Signál zachytili po tom, čo loď zasiahli najnovšie útoky súvisiace s konfliktom medzi Iránom a Spojenými štátmi.
Ústredné velenie USA (CENTCOM) uviedlo, že loď bola vyradená z prevádzky v dôsledku požiaru a poškodenia strojovne, pričom z útoku obvinilo Teherán.
Indické ministerstvo zahraničných vecí predtým informovalo, že z 11 indických štátnych príslušníkov na palube sa podarilo zachrániť desať, pričom jeden je stále nezvestný.
Britská organizácia pre námorné obchodné operácie (UKMTO) uviedla, že posádka opustila loď a nachádza sa na záchrannom člne približne 17 kilometrov východne od Ománu.
K útoku došlo v čase, keď IRGC oznámili uzavretie Hormuzského prielivu a v reakcii na nové americké útoky vystrelil rakety a drony na svojich susedov v Perzskom zálive. Zároveň tvrdili, že počas dňa zasiahli na tejto strategicky významnej námornej trase dve plavidlá.
CENTCOM niekoľko hodín na to vo svojom príspevku na platforme X uviedlo, že Hormuzský prieliv je otvorený a americké ozbrojené sily sú pripravené zabezpečiť slobodu plavby napriek krokom Iránu.
„Dvadsaťtri členov posádky sa podarilo zachrániť a bola im poskytnutá potrebná lekárska starostlivosť. Pátracie operácie po jednom členovi posádky, ktorý je naďalej nezvestný, pokračujú,“ uviedlo ománske centrum námornej bezpečnosti vo svojom vyhlásení.
Centrum uviedlo, že prijalo núdzový signál z lode M/V GFS Galaxy plaviacej sa pod cyperskou vlajkou, ktorá sa nachádzala 4,4 námorných míľ od pobrežia ománskeho guvernorátu Musandam.
Signál zachytili po tom, čo loď zasiahli najnovšie útoky súvisiace s konfliktom medzi Iránom a Spojenými štátmi.
Ústredné velenie USA (CENTCOM) uviedlo, že loď bola vyradená z prevádzky v dôsledku požiaru a poškodenia strojovne, pričom z útoku obvinilo Teherán.
Indické ministerstvo zahraničných vecí predtým informovalo, že z 11 indických štátnych príslušníkov na palube sa podarilo zachrániť desať, pričom jeden je stále nezvestný.
Britská organizácia pre námorné obchodné operácie (UKMTO) uviedla, že posádka opustila loď a nachádza sa na záchrannom člne približne 17 kilometrov východne od Ománu.
K útoku došlo v čase, keď IRGC oznámili uzavretie Hormuzského prielivu a v reakcii na nové americké útoky vystrelil rakety a drony na svojich susedov v Perzskom zálive. Zároveň tvrdili, že počas dňa zasiahli na tejto strategicky významnej námornej trase dve plavidlá.
CENTCOM niekoľko hodín na to vo svojom príspevku na platforme X uviedlo, že Hormuzský prieliv je otvorený a americké ozbrojené sily sú pripravené zabezpečiť slobodu plavby napriek krokom Iránu.