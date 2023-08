Z Panamy do Kolumbie prešlo od začiatku roka 250.000 utečencov

Panama 1. augusta (TASR) - Rekordných, takmer 250.000 utečencov prešlo od začiatku tohto roka cez nebezpečnú zalesnenú oblasť Darién, ktorá oddeľuje Panamu a Kolumbiu. Ide o 265 kilometrov dlhý pás dažďového pralesa a močiarov, cez ktorý sa migranti snažia dostať do Spojených štátov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Námestníčka riaditeľa panamského Úradu pre migráciu Maria Isabel Saraviaová v utorok uviedla, že do nedele prekročilo túto prírodnú hranicu z Kolumbie do Panamy 249.000 osôb, čiže o 600 viac než za rovnaké obdobie vlaňajšieho roka. Dodala, že viac ako pätina všetkých migrantov sú mladiství a deti, pričom až polovica z tohto počtu má menej ako päť rokov.



Oblasť Darién je mimoriadne nebezpečná. Neexistujú v nej cestné komunikácie a utečenci v nej musia prekonať divoké rieky a močiare, ako aj hrozby zo strany voľne žijúcich zvierat a ozbrojených gangov, ktoré ich okrádajú alebo od nich žiadajú peniaze za to, že ich cez džungľu prevedú.



Panamský minister pre verejnú bezpečnosť Juan Manuel Pino upozornil, že do konca tohto roka by sa počet utečencov prechádzajúcich cez pohraničnú oblasť Darién mohol vyšplhať až na 400.000.



Agentúra AFP dodáva, že medzi tohtoročnými utečencami sa bolo približne 100.000 Venezuelčanov, ale aj množstvo Haiťanov, Ekvádorčanov a Číňanov.