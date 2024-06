Z Paríža pred olympiádou vysťahovali stovky sociálne odkázaných ľudí

Paríž 3. júna (TASR) - Pred olympijskými a paralympijskými hrami vo Francúzsku bolo z metropolitnej oblasti Paríža do iných regiónov vysídlených viac ako 5200 sociálne odkázaných ľudí.



Podľa spravodajského webu France Info o tom v pondelok informovalo združenie Revers de la médaille (Rub medaily), ktoré túto prax označilo za sociálnu čistku a rozhodne ju odsúdilo. Toto vyhosťovanie sa týka najmä migrantov, bezdomovcov a osôb pracujúcich v sex-biznise.



Úrady podľa TASR nateraz na tieto tvrdenia nereagovali. Osobitný spravodajca OSN pre právo na dôstojné bývanie Balakrišnan Rádzagópal však už v polovici apríla na sieti X upozornil, že "vysťahovanie za účelom skrášlenia Paríža pred olympiádou je podobné tomu, čo urobila Čína, India a iní pred inými megaakciami".



V čase od 1. mája 2023 do 30. apríla 2024 bolo z quatov, chatrčí alebo táborov v oblasti Île-de-France vysťahovaných spolu 12.545 ľudí.



"Je to obrovské číslo... Je to sociálna čistka pred olympijskými hrami," domnieva sa Paul Alauzy, koordinátor združenia Revers de la médaille, v ktorom je zastúpených viac ako 90 organizácií a občianskych združení starajúcich sa o ľudí v núdzi.



Alauzy dodal, že región Île-de-France sa zbavil ľudí, ktorých úrady považujú za nežiaducich. Poukázal na to, že ide o veľmi zraniteľných ľudí, ktorí žijú na ulici, v squatoch, chatrčiach alebo v inom provizóriu. Úrady Île-de-France podľa Alauzyho týchto ľudí "rozptýlili" vo verejnom priestore, aby im zabránili vytvárať si prístrešky, ktoré by boli príliš na očiach.



Združenie Revers de la médaille sa obáva, že vytváranie bezpečnostných perimetrov a prítomnosť polície v uliciach prispievajú k tomu, že verejný priestor je pred olympiádami čoraz viac nehostinný pre ľudí v neistej sociálnej situácii a niekedy aj pre ilegálnych migrantov.



Podľa správy Revers de la médaille sa podobné operácie uskutočnili aj mimo parížskeho regiónu, najmä pre to, že aj iné mestá sú hostiteľmi niektorých športových podujatí a olympijský oheň sa prepravuje po území viacerých francúzskych departementov.



Bolo to tak napr. v prípade vysťahovania slumu v Bordeaux na konci marca, kde vedľa štadióna Matmut Atlantique žilo takmer 500 ľudí, či pri vysťahovaní slumu v parku Parc Matisse v Lille, kde žilo 60 ľudí.