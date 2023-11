Z Pásma Gazy evakuovali do Egypta prvú skupinu Poliakov

Gaza/Varšava 12. novembra (TASR) - Prví Poliaci boli evakuovaní z Pásma Gazy cez hraničný priechod Rafah do Egypta. Oznámilo to v nedeľu poľské ministerstvo zahraničných vecí. TASR píše podľa správy agentúry PAP.



"Je to obrovský úspech pracovníkov poľských veľvyslanectiev v Tel Avive, Ramalláhu, Káhire a poľského ministerstva zahraničných vecí, ktorí nešetria úsilím pomôcť Poliakom čo najskôr opustiť vojnovú zónu," uviedol rezort diplomacie.



Šéf poľského Národného bezpečnostného úradu (BBN) Jacek Siewiera povedal, že vzdušné sily sú pripravené na transportnú operáciu podľa poverenia prezidenta Andrzeja Dudu.



Spresnil, že pred útokom palestínskeho hnutia Hamas na Izrael sa v Pásme Gazy nachádzalo 25 poľských občanov. Jedného z nich - Alexa Danziga - zadržiava Hamas ako rukojemníka.



Duda poveril poľský vojenský kontingent v Egypte, aby pomohol evakuovať poľských občanov z tejto palestínskej enklávy, kde prebieha vojna medzi Hamasom a Izraelom.



Egypt dosiaľ povolil stovkám držiteľom cudzích pasov či osobám s dvojakým občianstvom vstúpiť na jeho územie cez hraničný priechod Rafah. Zároveň odtiaľ mohli stovky kamiónov dopraviť humanitárnu pomoc - s výnimkou paliva - do Pásma Gazy. Podľa humanitárnych pracovníkov však táto pomoc ani zďaleka nestačí na pokrytie stále narastajúcich potrieb.



Vojna v Pásme Gazy sa začala po útoku teroristov z hnutia Hamas na územie Izraela 7. októbra, pri ktorom zomrelo viac než 1200 ľudí, väčšinou civilistov. Ďalších vyše 240 ľudí odvliekli do Pásma Gazy ako rukojemníkov.



Izrael reagoval masívnym bombardovaním i pozemnými útokmi na palestínsku enklávu ovládanú Hamasom od roku 2007. Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva v Gaze si izraelské útoky vyžiadali do piatka už viac než 11.000 obetí.