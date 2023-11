Z Pásma Gazy evakuovali v pondelok do Egypta 564 cudzincov

Gaza 13. novembra (TASR) - Desať autobusov vezúcich dovedna 564 občanov iných štátov prešlo v pondelok z Pásma Gazy cez hraničný priechod Rafah do Egypta, povedal pre stanicu CNN jeden z príslušníkov egyptskej pohraničnej stráže. Informuje o tom TASR.



Opačným smerom, do Pásma Gazy, v pondelok vošlo 97 nákladných automobilov s humanitárnou pomocou vrátane potravín, vody či liekov. Pred vypuknutím vojny po útoku Hamasu na Izrael 7. októbra uvádzala Organizácia Spojených národov, že do Pásma Gazy denne prichádza v priemere 455 kamiónov s humanitárnou pomocou.



V pondelok prešli z Pásma Gazy do Egypta aj štyria zranení, každého z nich sprevádzala jedna osoba. Jednou zo zranených je 38-ročná žena so zlomenou nohou a zápalom mozgových blán, ktorú podľa jej sprievodcu vytiahli záchranári z trosiek jej zbombardovaného domu po šiestich dňoch.