Z pásma Gazy má vo štvrtok odísť asi 600 držiteľov zahraničných pasov

Káhira 2. novembra (TASR) - Približne 600 držiteľov zahraničných pasov a Palestínčanov s dvojakým občianstvom má podľa plánu vo štvrtok odísť s pásma Gazy do Egypta cez hraničný priechod Rafah. Vyplýva to zo zoznamu palestínskeho pohraničného úradu v Gaze, uviedla tlačová agentúra DPA.



Na zozname je 400 občanov Spojených štátov, aj ľudia zo Švajčiarska, Grécka, Holandska, Belgicka, Mexika, Južnej Kórei a ďalších krajín.



Palestínsky úrad požiadal osoby zo zoznamu, aby sa vo štvrtok skoro ráno dostavili k priechodu Rafah.



Z pásma Gazy prišlo v stredu do Egypta 76 zranených Palestínčanov a 335 cudzincov alebo ľudí s dvojakým občianstvom, uviedol egyptský predstaviteľ v Rafahu.



Egyptské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok oznámilo, že pomôže evakuovať celkovo "približne 7000" cudzincov a ľudí s dvojakým občianstvom, ktorí sú držiteľmi pasov "vyše 60" krajín.



O evakuáciu svojich 20 občanov sa snaží aj Poľsko, ale jeho úsilie brzdia obe strany konfliktu, povedal námestník poľského ministra zahraničných vecí Pawel Jabloňski pre agentúru PAP. Poľskí občania sú aj medzi rukojemníkmi, ktorých uniesli z Izraela do pásma Gazy teroristi z hnutia Hamas po útoku zo 7. októbra. na území Izraela zabili 1400 ľudí a uniesli viac než 230 osôb. Podľa izraelských predstaviteľov išlo o najkrvavejší útok v dejinách krajiny.