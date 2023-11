Z pásma Gazy odchádzajú do Egypta prví cudzinci

Káhira 1. novembra (TASR) – Desiatky držiteľov zahraničných pasov začali v stredu odchádzať z pásma Gazy po tom, ako Egypt po prvý raz od začiatku vojny medzi Izraelom a hnutím Hamas zo 7. októbra otvoril hraničný priechod Rafah. Informovali o tom spravodajcovia agentúry AFP, píše TASR.



Cez priechod Rafah dosiaľ umožňovali len vstup humanitárnej pomoci pre obyvateľov Gazy.



V stredu sa na palestínskej strane priechodu zhromaždilo množstvo ľudí. Prvá skupina už vstúpila do tranzitnej zóny, uviedla s odvolaním sa na predstaviteľa egyptského Červeného polmesiaca agentúra DPA.



Podľa AFP sa očakáva, že prejsť z pásma Gazy do Egypta bude môcť celkovo približne 545 cudzincov a osôb s dvojakým občianstvom.



Okrem toho by z Gazy mali do egyptských nemocníc previezť približne 90 zranených a vážne chorých Palestínčanov, na ktorých na egyptskej strane priechodu čakali sanitky.



Zahraničné vlády tvrdia, že v pásme Gazy sa nachádzajú držitelia pasov 44 krajín, ako aj 28 organizácií vrátane agentúr OSN.



V malom pobrežnom pásme s rozlohou približne Bratislavy žije celkovo 2,4 milióna ľudí, ktorí čelia nedostatku potravín, vody a ďalších potrieb po takmer úplnej blokáde, ktorou Izrael reagoval na rozsiahly útok Hamasu zo 7. októbra. Militanti pri tomto najhoršom útoku v dejinách Izraela zabili 1400 ľudí, prevažne civilistov. Vláda Hamasu v Gaze tvrdí, že izraelské vojenské údery v pásme si odvtedy vyžiadali vyše 8500 mŕtvych.