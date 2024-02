Z Pásma Gazy Poľsko evakuovalo zatiaľ 35 svojich občanov

Varšava 9. februára (TASR) - Poľsko evakuovalo z Pásma Gazy od vypuknutia vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas doposiaľ 35 svojich občanov. Oznámilo to poľské ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR podľa piatkovej správy agentúry PAP.



"Ministerstvo zahraničných vecí do tejto chvíle evakuovalo z Pásma Gazy nie 29, ale 35 Poliakov. Stále je niekoľko ľudí, ktorí čakajú na evakuáciu," povedal štátny tajomník poľského ministerstva zahraničných vecí Wladyslaw Bartoszewski vo štvrtok výboru poľského parlamentu.



Podľa Bartoszewského sa v Pásme Gazy nachádzajú aj občania Poľska, ktorí z rôznych dôvodov odísť nechcú. Prioritou poľského rezortu diplomacie je podľa neho evakuácia občanov Poľska a ich blízkych rodinných príslušníkov.



Bartoszewski tiež oznámil, že Hamas prepustil 15 ľudí s poľským pôvodom, ktorí však nemali poľské občianstvo. "Toto sme nezverejnili, aby sme nebrzdili rokovania, no boli prepustení spolui s jedným poľským občanom," povedal štátny tajomník.



Poliaci uviazli v Pásme Gazy po tom, čo Izrael v reakcii na októbrový útok Hamasu spustil vzdušné útoky a neskôr aj pozemnú ofenzívu na toto palestínske územie.



V januári nový poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski uviedol, že Varšava nepoľaví vo svojich snahách o evakuáciu skupiny poľských občanov z Pásma Gazy. Upozornil však, že to nezávisí iba od Poľska.