Z Pásma Gazy v piatok odíde 594 cudzincov a Palestínčanov

Káhira/Gaza 10. novembra (TASR) - V piatok má prejsť z Pásma Gazy do Egypta cez hraničný priechod Rafah 594 cudzincov a Palestínčanov s dvojakým občianstvom. Informovali o tom palestínske zdroje, Informuje TASR podľa agentúry DPA.



Na zozname sú ľudia z Kanady, USA, Nemecka, Rumunska, Ruska, Brazílie, Poľska a ďalších krajín. Pohraničný úrad ich vyzval, aby prišli k hraničnému priechodu Rafah v piatok skoro ráno a čakali tam na odchod. Cez tento priechod v predchádzajúcich dňoch odišli stovky cudzincov a Palestínčanov s dvojakým občianstvom.



Vojna v Pásme Gaze sa začala po útoku teroristov z hnutia Hamas na územie Izraela 7. októbra, pri ktorom zomrelo viac než 1400 ľudí, väčšinou civilistov. Ďalších vyše 240 ľudí odvliekli do Pásma Gazy ako rukojemníkov.



Izrael reagoval masívnym bombardovaním i pozemnými útokmi na palestínsku enklávu ovládanú Hamasom od roku 2007. Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva v Gaze si izraelské útoky vyžiadali do piatka už viac než 11.000 obetí.



Izraelská armáda v tejto súvislosti upozorňuje, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov a využíva palestínskych civilistov ako ľudské štíty.