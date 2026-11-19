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Z podpaľačského útoku na mešitu vinia politici Netanjahuov tábor
Fotografie agentúry AFP zachytili na stenách budov v blízkosti mešity nasprejované grafity s nápisom „pomsta“.
Autor TASR
Jeruzalem 19. novembra (TASR) - Polícia vo štvrtok oznámila, že vyšetruje podozrenie z podpaľačského útoku na mešitu v severnom Izraeli. Viacerí politici pripísali tento incident „podnecovaniu“ zo strany tábora dočasného premiéra Benjamina Netanjahua. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
K požiaru mešity v arabskej dedine Dahí došlo v čase, keď Netanjahu a politici z jeho bloku opakovane používajú nepriateľskú rétoriku proti arabskej menšine v krajine, ktorá zaznamenala v októbrových voľbách bezprecedentné zisky.
„Začalo sa vyšetrovanie podozrenia z podpaľačstva v miestnosti v spodnej časti mešity v dedine Dahí a nasprejovania grafitov na neďalekej ulici,“ uviedla polícia vo vyhlásení.
Fotografie agentúry AFP zachytili na stenách budov v blízkosti mešity nasprejované grafity s nápisom „pomsta“.
„Podpálenie mešity je ohavným zločinom z nenávisti. Nie je to židovské a nie je to izraelské,“ vyhlásil Jair Lapid, popredný predstaviteľ bloku vystupujúceho proti Netanjahuovi. „Bezbrehé podnecovanie proti izraelským Arabom sa musí skončiť,“ napísal na sociálnej sieti X s odkazom na Netanjahuov pravicový tábor.
Jair Golan, ktorý vedie ľavicovo orientovanú stranu Demokrati, opísal incident ako „židovský terorizmus“. „Je to dôsledok štvavej kampane, ktorú Netanjahu a jeho vláda vedú proti arabským občanom Izraela,“ povedal.
Dedinu Dahí vo štvrtok navštívil aj líder prevažne arabskej Spoločnej kandidátky Júsuf Džabarín. „Netanjahua, celý jeho kabinet a všetkých extrémistov, ktorí sú s ním, považujeme za zodpovedných z toho, že svoje nebezpečné podnecovanie premieňajú na realitu prostredníctvom útokov na našich ľudí,“ uviedol.
Izraelskí Arabi sú potomkami Palestínčanov, ktorí zostali na území po vzniku Izraela v roku 1948, a dnes tvoria približne 20 percent populácie.
Netanjahu opakovane tvrdil, že prevažne arabské strany sa dopustili volebných podvodov, avšak volebné orgány tieto obvinenia odmietli.
Netanjahu a jeho spojenci tiež kritizovali lídrov arabských strán za to, že po útoku militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023 odmietli označiť Hamas za „teroristickú skupinu“. Všetci lídri arabských strán pritom tento útok odsúdili, pripomína AFP.
K požiaru mešity v arabskej dedine Dahí došlo v čase, keď Netanjahu a politici z jeho bloku opakovane používajú nepriateľskú rétoriku proti arabskej menšine v krajine, ktorá zaznamenala v októbrových voľbách bezprecedentné zisky.
„Začalo sa vyšetrovanie podozrenia z podpaľačstva v miestnosti v spodnej časti mešity v dedine Dahí a nasprejovania grafitov na neďalekej ulici,“ uviedla polícia vo vyhlásení.
Fotografie agentúry AFP zachytili na stenách budov v blízkosti mešity nasprejované grafity s nápisom „pomsta“.
„Podpálenie mešity je ohavným zločinom z nenávisti. Nie je to židovské a nie je to izraelské,“ vyhlásil Jair Lapid, popredný predstaviteľ bloku vystupujúceho proti Netanjahuovi. „Bezbrehé podnecovanie proti izraelským Arabom sa musí skončiť,“ napísal na sociálnej sieti X s odkazom na Netanjahuov pravicový tábor.
Jair Golan, ktorý vedie ľavicovo orientovanú stranu Demokrati, opísal incident ako „židovský terorizmus“. „Je to dôsledok štvavej kampane, ktorú Netanjahu a jeho vláda vedú proti arabským občanom Izraela,“ povedal.
Dedinu Dahí vo štvrtok navštívil aj líder prevažne arabskej Spoločnej kandidátky Júsuf Džabarín. „Netanjahua, celý jeho kabinet a všetkých extrémistov, ktorí sú s ním, považujeme za zodpovedných z toho, že svoje nebezpečné podnecovanie premieňajú na realitu prostredníctvom útokov na našich ľudí,“ uviedol.
Izraelskí Arabi sú potomkami Palestínčanov, ktorí zostali na území po vzniku Izraela v roku 1948, a dnes tvoria približne 20 percent populácie.
Netanjahu opakovane tvrdil, že prevažne arabské strany sa dopustili volebných podvodov, avšak volebné orgány tieto obvinenia odmietli.
Netanjahu a jeho spojenci tiež kritizovali lídrov arabských strán za to, že po útoku militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023 odmietli označiť Hamas za „teroristickú skupinu“. Všetci lídri arabských strán pritom tento útok odsúdili, pripomína AFP.