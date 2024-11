Anglická polícia prepustila 600 ľudí, z toho 71 pre sexuálne zločiny

Londýn 5. novembra (TASR) - Z policajných zborov v Anglicku a Walese bolo za posledných 12 mesiacov prepustených rekordných takmer 600 policajtov, pričom za sexuálne delikty a nevhodné správanie prišlo o prácu 74 z nich. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy agentúry AFP a stanice Sky News.



Počet prepustení sa v porovnaní s predchádzajúcimi 12 mesiacmi zvýšil o 50 percent. V Anglicku a Walese v 43 policajných útvaroch pracuje viac ako 147.000 policajtov.



Povesť polície v Spojenom kráľovstve je narušená od únosu, znásilnenia a vraždy marketingovej manažérky Sarah Everardovej, ktorú v roku 2021 spáchal príslušník londýnskej Metropolitnej polície a dostal za ňu doživotný trest, píše AFP.



Z údajov organizácie pre políciu v Spojenom kráľovstve College of Policing, zverejnených v utorok, vyplýva, že 18 policajtov prepustili za prechovávanie obrázkov detí.



Najčastejším dôvodom prepustenia, a to až v 125 prípadoch, bola nečestnosť. Ďalších 71 zamestnancov bolo prepustených pre diskriminujúce správanie.



V 66 prípadoch bol zaznamenaný nezákonný prístup k informáciám alebo ich zverejnenie. Osemnásť prípadov sa týkalo členstva v diskriminujúcej skupine v aplikácii WhatsApp. Tridsaťtri policajtov prepustili za zneužitie svojho postavenia na sexuálne obťažovanie.



Počet prepustených policajtov je podľa zástupcu hlavného policajného strážnika Toma Hardinga z College of Policing dôkazom "účinných a spoľahlivých postupov, ktoré sú zavedené na zistenie a rýchle riešenie problémov týchto policajtov".



"Ich správanie očierňuje prácu polície a narúša dôveru verejnosti," dodal Harding.



Metropolitná polícia v januári 2023 odhalila, že v jej 34-tisícovom zbore bolo v súvislosti s domácim násilím a násilím páchaných na ženách a dievčatách vyšetrovaných 1071 policajtov.



V ďalšom prípade dostal minulý rok príslušník tej istej policajnej jednotky 36 doživotných trestov za "monštruóznu" sériu 71 sexuálnych trestných činov vrátane znásilnení 12 žien.