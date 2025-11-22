Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Z Poľska vyhostili viac ako 8300 cudzincov, tvrdí šéf pohraničníkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Varšava 22. novembra (TASR) - Poľsko od začiatku roka 2025 vyhostilo z krajiny viac ako 8300 cudzincov, väčšinou pre porušenie poľského práva, oznámil v sobotu šéf poľskej pohraničnej stráže Robert Bagan. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.

Bagan na tlačovej konferencii vo Varšave ozrejmil, že viac ako 1850 cudzincov bolo násilne dopravených na štátnu hranicu alebo vrátených do krajiny pôvodu. Z tejto skupiny vyhostili 1500 ľudí z dôvodu, že podľa neho predstavovali hrozbu pre štátnu bezpečnosť a verejný poriadok.

Najčastejším dôvodom na vydanie rozhodnutia o vyhostení boli bežné trestné činy - krádež, vlámanie, napadnutie a lúpež, uviedol šéf poľskej pohraničnej stráže.

Zoznam vyhostených osôb zahŕňa aj cudzincov prepustených z väzenia po odpykaní trestu vrátane tých, ktorí spáchali najzávažnejšie trestné činy, ako vražda alebo znásilnenie. Ďalšou kategóriou vyhostených osôb z Poľska boli cudzinci, ktorí pravdepodobne patria k teroristickým skupinám a ľuďom organizujúcich prevoz iných cudzincov po prekročení poľsko-bieloruskej a poľsko-litovskej hranice, pričom ich cieľovou destináciou je Nemecko, informuje PAP.
.

