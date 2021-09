Z porušovania karantény v Británii sú podozrivé státisíce príchodzích

Londýn 13. septembra (TASR) - Viac ako 300.000 ľudí je podozrivých z porušovania stanovenej karantény po príchode do Anglicka a Severného Írska v období od marca do mája tohto roku. Informovala o tom v pondelok britská stanica BBC.



Od 17. marca do 31. mája pricestovalo do Anglicka a Severného Írska viac ako milión ľudí z krajín, ktoré britské úrady v tom čase zaradili na zoznam oblastí zo zvýšeným rizikom nákazy koronavírusom. Po návrate z takýchto krajín sa od cestujúcich vyžadovalo dodržanie desaťdňovej karantény a preukázanie sa negatívnym testom na covid.



Podľa BBC je však takmer tretina zo spomínaného milióna príchodzích podozrivá z toho, že tieto nariadenia nedodržala. Presný počet tých, ktorí nariadenia porušili alebo ich nebolo možné vypátrať, však britská vláda nevie odhadnúť, píše BBC.



V snahe vymáhať dodržiavanie reštrikcií britské ministerstvo vnútra oznámilo, že dodržiavanie predmetných opatrení plánuje skontrolovať u všetkých osôb, ktoré sú podozrivé z ich porušovania.



Podľa tieňového ministra vnútra z tábora opozičných labouristov Nicka Thomasa-Symondsa údaje získané BBC "potvrdzujú najhoršie obavy z ľahostajnej politiky vládneho kabinetu týkajúcej sa hraničných kontrol". Rezort vnútra v tejto súvislosti obvinil z "hrubej nedbanlivosti".



Poslanec Konzervatívnej strany Huw Merriman naopak uviedol, že vláda robila v tomto smere všetko, čo bolo v jej silách. "Mohli sme mať zdroje na skontrolovanie každého jednotlivca, ktorý bol doma v karanténe? Samozrejme, že nie - vždy sme vedeli, že tieto riziká v existujúcom systéme existujú," dodal.



Ako uvádza BBC, správa o podozreniach, že karanténu porušovali státisíce ľudí, prichádza v čase, keď britský premiér Boris Johnson plánuje predstaviť plán boja proti koronavírusovej pandémii na nadchádzajúcu zimu spoločne s iniciatívou pozbaviť vládu rozšírených právomocí v čase pandémie - a to vrátane možnosti zatvoriť školy či podniky.