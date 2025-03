Z postu šéfa bosnianskej tajnej služby odstúpil spojenec Dodika

Sarajevo 18. marca (TASR) - Šéf bosnianskej tajnej služby SIPA Darko Čulum v utorok potvrdil, že odstúpil zo svojej funkcie. Rozhodnutie podľa miestnych médií urobil po tom, čo vláda entity Republiky Srbskej (RS) vyzvala všetkých etnických Srbov pracujúcich v štátnej polícii či justičných orgánoch, aby do stredy dali výpoveď a požiadali o presun do orgánov RS. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Odstúpil som z osobných dôvodov. Vraciam sa na základe zmluvy na Ministerstvo vnútra Republiky Srbskej a potom pravdepodobne odídem do dôchodku," uviedol Čulum, ktorý predtým tiež pôsobil ako šéf polície RS.



Čulum bol podľa AFP pod tlakom svojho spojenca, lídra bosnianskych Srbov Milorada Dodika. Čuluma bosnianski prokurátori požiadali, aby ho pomohol predvolať na výsluch. Dodik predtým avizoval, že nebude rešpektovať predvolanie prokuratúry, ktorá ho vyšetruje pre údajné skutky namierené proti ústavnosti.



Dodik pred časom podpísal novú legislatívu, ktorá zakazuje pôsobnosť polície, SIPA, najvyššieho súdu i prokuratúry Bosny a Hercegoviny (BaH) na území RS. Platnosť štvorice zákonov medzičasom pozastavil bosniansky ústavný súd.



Líder RS predmetnými zákonmi reagoval na rozhodnutie sarajevského súdu, ktorý ho na rok do poslal do väzenia a uložil mu šesťročný zákaz vykonávať politickú činnosť za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN pre BaH Christiana Schmidta. Tento verdikt zatiaľ nie je právoplatný.



Bosna a Hercegovina je federálny štát. Okrem RS so srbskou väčšinou ho tvorí aj Federácia Bosny a Hercegoviny, v ktorej dominujú Bosniaci (Moslimovia) a Chorváti. Tieto dve entity boli vytvorené na základe Daytonskej mierovej dohody, ktorá ukončila vojnu v rokoch 1992 - 1995. Na jej plnenie dozerá vysoký predstaviteľ vymenovaný medzinárodným spoločenstvom. Jeho legitimitu bosnianski Srbi neuznávajú.