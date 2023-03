Z potopeného pri Filipínach tankera uniká do mora priemyselný olej

Manila 2. marca (TASR) - Z tankera Princess Empress, ktorý sa potopil pri pobreží Filipín, unikla časť nákladu priemyselného palivového oleja. Znečistených je najmenej 24 štvorcových kilometrov vodnej plochy, uviedla vo štvrtok filipínska pobrežná stráž. Podľa agentúry AFP nie je známe, koľko nafty a priemyselného vykurovacieho oleja sa vo vode nachádza.



Filipínske úrady pôvodne informovali, že z lode do mora unikla nafta, ktorá plavidlo poháňala. Výsledky testov vzoriek vody však ukázali, že do mora unikla aj časť nákladu.



Uniknutá látka by mohla ohroziť pobrežné koralové útesy a mať aj negatívny vplyv na rybolov i turistický ruch, od ktorého je časť miestnych obyvateľov existenčne závislá.



Pobrežná stráž už medzičasom rozmiestnila bóje a bariéry, ktorými chce zadržiavať ropnú škvrnu, a na vodnú plochu rozprašuje chemikálie na rozklad ropy.



Podľa guvernéra provincie Humerlito Dolor pokračujú pokusy o lokalizáciu tankera, ktorý sa podľa odhadov nachádza 460 metrov pod hladinou mora. Jeho presná poloha nie je známa ani po tom, čo boli nad oblasťou vykonané dva pozorovacie lety.



Guvernér Dolor sa pre médiá vyjadril, že pobrežná stráž je pripravená odčerpať ropné látky z tankera, len čo identifikuje miesto, kde sa plavidlo nachádza.



Prvotné vyšetrovanie ukázalo, že tankeru sa prehrial motor a následne bol v dôsledku nepriaznivých plavebných podmienok unášaný smerom k mysu Balingawan Point na západnom pobreží filipínskeho ostrova Mindoro, až kým sa nepotopil.