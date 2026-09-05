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Sobota 5. september 2026
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Z potopeného trajektu vytiahli ďalšie telo, počet obetí stúpol na 13

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Na videosnímke zachránení cestujúci v záchranných vestách sú evakuovaní loďou po tom, čo sa v nedeľu 30. augusta 2026 prevrátil osobný trajekt neďaleko pobrežia severného Cypru. Foto: TASR/AP

Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď Turecko v reakcii na prevrat podporovaný Aténami, ktorého cieľom bolo zjednotenie ostrova s Gréckom, napadlo a obsadilo jeho severnú tretinu.

Autor TASR
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Ankara 5. septembra (TASR) - Záchranári v sobotu vytiahli ďalšie telo z vraku osobného trajektu, ktorý sa potopil pri pobreží severného Cypru. Počet obetí tak stúpol na 13, pričom 15 ľudí je naďalej nezvestných, uviedli úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Trajekt s 267 ľuďmi na palube sa minulú nedeľu krátko po odplávaní z prístavného mesta Girne (grécky Keryneia) na severnom pobreží Cypru prevrátil. Od nehody prebiehajú nepretržité pátracie a záchranné operácie.

Po najnovšom náleze sa počet potvrdených obetí zvýšil na 13, uviedli úrady v Severocyperskej tureckej republike (TRNC), ktorú uznáva iba Ankara.

Premiér TRNC Ünal Üstel zároveň uviedol, že 15 ľudí je naďalej nezvestných.

Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď Turecko v reakcii na prevrat podporovaný Aténami, ktorého cieľom bolo zjednotenie ostrova s Gréckom, napadlo a obsadilo jeho severnú tretinu.

Na ostrove sa dnes nachádza Severocyperská turecká republika, ktorá v roku 1983 vyhlásila nezávislosť, no uznáva ju iba Turecko. Na juhu je Cyperská republika, ktorá je členskou krajinou Európskej únie.
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