Z potopenej lode pri Tunisku objavili mŕtve telá dvoch migrantov

Rím 10. apríla (TASR) - Najmenej dvaja africkí migranti zomreli a približne 20 ďalších je nezvestných po tom, čo sa ich plavidlo potopilo v Stredozemnom mori medzi Tuniskom a Talianskom, TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na informácie od nemeckej humanitárnej organizácie ResQship.



Loď Nadir, ktorá patrí organizácii, zachránila ďalších 22 ľudí a odviezla ich na taliansky ostrov Lampedusa, uviedol Stefen Seyfert z organizácie ResQship. Loď migrantov sa potopila v noci zo soboty na nedeľu.



Medzi zachránenými boli muži, ženy a deti z Kamerunu, Pobrežia Slonoviny a Mali, Ingo Werth, kapitán lode Nadir, povedal pre agentúru AFP.



Medzi zachránenými bola aj tehotná žena, a posádka lode našla aj telá dvoch mužov. Celkovo bolo na plavidle, keď loď opustila prístav Sfax v Tunisku, približne 40 migrantov, uviedol Seyfert.



"Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách, aby sme zachránili viac ľudí, ale nepodarilo sa nám to," dodal s tým, že ocenil "dobrú spoluprácu" s talianskou pobrežnou strážou.



Podľa talianskej tlačovej agentúry ANSA bolo medzi zachránenými deväť žien. Počet nezvestných je podľa nej 18.



Tunisko je obľúbeným východiskovým bodom pre utečencov, keďže talianske pobrežie je odtiaľ vzdialené len približne 200 kilometrov. Plavbu cez Stredozemné more často podnikajú v plavidlách, ktoré nie sú plavbyschopné.



Podľa údajov OSN najmenej 12.000 z migrantov, ktorí sa tento rok dostali do Talianska, vyplávalo z Tuniska. V roku 2022 ich v rovnakom období bolo 1300.